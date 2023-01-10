氣候變遷法三讀通過 三三會建議開放自建小型核電廠

立法院三讀通過「氣候變遷因應法」，三三會今（10）日提出九大建議，除了獎勵企業採用再生能源外，也建議政府可比照比爾蓋茲與日本合作興建新一代核電廠，建放企業自建小型核電廠（SMR）。

三三會理事長林伯豐表示，台灣已經將2050淨零排碳入法，減碳已是全民責任，尤其面臨國際產業供應鏈要求淨零(RE100)，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)2027年即將啟動，台灣要達到2050淨零碳排，沒有人是局外人，企業深知淨零、減碳、永續發展是必須要走的路。

他希望政府在能源建置及研擬後續配套措施，參考以下建議：

一、能源政策與減碳政策應保持一致性，重新檢討能源配比，提高穩定、充裕、多元的低碳能源，才能降低電力排放系數。並保留核 能為基載電力，核能發電占比至少30%，核二、核三延後除役。比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資 10 億美元，於2030年興建345MW的核電廠，建議應開放企業自建小型核電廠（SMR，Small Modular Reactor）。

二、擴大國內再生能源供給量，透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願，再生能建置法規與申設標準應簡化及明確化。

三、支持企業擴大發展材料循環經濟，對於企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他租稅獎勵措施。

四、提高國際認可的自願性市場碳權（VCS 或 GS 等）抵換量（或比例），以實現淨零排放承諾或目標。

五、政府應增加儲能建設，並比照美國（美國國會於2021年3月9日提出「2021 年儲能稅制獎勵及設置法草案」）企業投資儲能設備給予投資抵減。

六、台灣徵收碳費應參考鄰近國家日本（每公噸2美元）或新加坡（每公噸 3.5 美元）的標準，並訂定合理「碳費優惠費率」，以提高企業自願減量的誘因。減碳是全民責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，各部門皆應提出相應的減碳規劃，並考慮所課徵之稅費與CAMB接軌，避免雙重徵收。

七、碳盤查與揭露是企業去碳轉型的首要策略，應建置可與國際接軌 之碳盤查標準、輔導措施、認證(或確信)標準與管理機制，並協助企業進行製程減碳。

八、補助碳補存技術研發與應用，加速實現低碳潔淨能源環境。

九、建議於產創條例針對企業有關製程減碳、污染防治、綠色設施等 環保相關投資，增列投資抵減租稅獎勵，以利企業積極低碳轉型。

林伯豐進一步說，政府110年1月實施用電大戶條款、112年2月開徵耗水費、113年則計畫開徵碳費，對象為用電、用水及排碳大戶，這些多為工業用 戶，工業占台灣GDP的比重達38%，對台灣經濟有重要的貢獻，這樣規劃方式實有欠公允，也會影響企業未來的投資意願。