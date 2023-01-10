旅運需求漸強！華航去年12月客運收入衝高 年增941.77%

華航（2610）集團2022年12月份合併營業收入為141.76億元，為去(2022)年單月次高，較前月增加15.62%。其中客運收入61.36億元，較前月增加60.61%，較上年同期增加55.47億元，增幅941.77%，主因為旅運需求逐步增強，並陸續迎接返台過年的旅客人潮，致使整體客運收入較前一年同期增加。

華航累計2022年全年的營收為1507.21億元，年增率為8.55%。另外，12月客運營收大幅成長外，12月的貨運收入不如去年同期，表現還是比市場預期好，12月貨運營收為72.29億元，較前月減幅5.33 %，主要受到通膨升息、高能源成本及地緣政治風險等多重因素影響，全球經濟成長放緩，致使整體貨運收入減少。

客運部分，華航迎解封商機，12月客運收入較前一年同期增加9倍，創疫情以來最佳，其中大洋洲地區增班策略奏效，包含雪梨、布里斯本及墨爾本等航線增班，滿足因耶誕節連假增加的旅客人次，相較前月為成長幅度最多的區域。

另東南亞各線持續增班也挹注客運營收。華航因應過年旅運需求，第一季再增班三成以上，春節連假平均訂位率超過八成，新開航點宿霧、峴港、清邁及獨家航線帛琉的詢問度高，也新增復飛日本高松、廣島。華航持續掌握市場動態，穩健增加全線班次，也開拓新航點增加產品競爭力，樂觀看好客運市場成長。

貨運部分，全球經濟成長趨緩，在高通膨、高能源成本、地緣政治風險等諸多因素疊加下，抑制民生消費需求；面對全球貨量不穩之際，華航12月貨運成績仍高於疫情前水平，除掌握半導體機台及零件等重點貨源，也持續穩固航班收入，配合生鮮旺季載運藍莓、櫻桃、龍蝦等輸往全球。華航將持續運用現有機隊妥善規劃，彈性調度運能，順應市場行情機動制定銷售策略，提升整體貨運營收。