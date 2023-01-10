鳳小岳支持全聯零錢捐 全聯捐百萬元助弱勢早療孩童

全聯「愛從1開始」零錢捐活動與第一社會福利基金會時隔7年再合作，邀請演員鳳小岳化身公益大使，以「愛從1開始．1塊無限大」為早療孩童發聲，今（10）日舉辦零錢捐記者會，宣布與第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」募款活動開跑，現場率先捐出100萬元，鳳小岳也呼籲大眾到全聯捐出零錢、PX Pay點數，參與線上捐款，一起為早療幼兒發聲。

全聯「愛從1開始」攜手第一社福基金會，即日起全台全聯福利中心店頭展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放鳳小岳的愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay 點數捐在2022年整年總募得福利點數約5千8百萬點(相當於580萬元)，感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去。

在這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」期望透過公益大使鳳小岳的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時也能投下手邊零錢或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，與鳳小岳一同支持「愛從1開始．1塊無限大」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也邀請民眾響應活動，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需之照顧，期待透過與第一社福基金會合作讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。全聯延續過往，在記者會上率先拋磚引玉捐出100萬元（等同1000萬福利點數）為募款活動暖身，並邀請民眾於全台全聯門市用零錢做愛心，民眾捐款金額也將全數捐贈第一社福基金會。

第一社福基金會董事長張培士表示，她在美國念特殊教育，並且在美國的心智障礙機構工作七年，回台灣教書後，很驚訝台灣經過十幾年後，心智障礙教育仍在原地踏步，中重度的孩子不但沒有受教權，很多都被藏在家裡。44年前她跟前執行長賴美智女士決定創辦一個專門教中重度心智障礙孩子的機構，張培士說，美國的孩子我都能教，沒道理我們自己國家的孩子不能教。第一社福的創立為台灣早療服務理念奠下深厚的根基。

全聯攜手第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」零錢捐募款計畫於1月起跑，全聯期望藉由「愛從1開始．1塊無限大」零錢捐的公益活動，將這份愛心擴及全台灣各個角落。