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國光客運武陵賞櫻專車不漲價 首週假日預約最熱烈

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
國光客運武陵賞櫻專車從2月7日至28日共計22天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點。國光客運提供
國光客運武陵賞櫻專車從2月7日至28日共計22天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點。國光客運提供

武陵農場櫻花季2月7日至28日登場，國光客運賞櫻專車上週六補班日中午開賣，銷售三天以來，以疏運管制期首週週六（2月11日）最搶手，熱賣2,400個座位，接近公共運輸一日遊假日散客進場上限的八成。

營運台北與宜蘭出發五條賞櫻專車路線的國光客運表示，今年武陵櫻花季長達22天，又緊接在春節長達十天連假之後，民眾多集中選擇週末假日出遊賞花，平日預售只有三成左右，還有很多空位，建議民眾多選擇非假日上山賞花，不用人擠人，遊憩品質比較好。

主管機關循往例實施武陵農場櫻花季疏運管制，除了持有通行證住宿遊客，一日遊限團客與搭乘公共運輸散客進場。國光客運指出，今年是執行賞櫻專車疏運第11年，萬物齊漲帶動整體成本大幅增加，再加上客運業職業駕駛缺工情況加劇，在在增加落實主管機關雙駕駛工時管制措施困難度，與主管機關反覆溝通後，國光客運決定不調整零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元。

國光客運表示，即使台灣恢復國門開放，但國際疫情反覆，今年春季是否適合前往日韓賞櫻，尚存在不確定變數，反觀台灣疫情相對穩定，再加上武陵農場素有「櫻花博物館」美譽，栽種有特有品種粉紅佳人1.7萬多株，是全台種植規模最大的粉紅色櫻花，不用搭飛機或自己長途開車就可以享受不輸國外的美景。

拜暖冬氣候之賜，武陵農場櫻花季時間隨之拉長。武陵農場種植有十餘品種櫻花，除了紅粉佳人，還有昭和櫻、河津櫻、霧社櫻與八重櫻等品種陸續接力盛開，22天從頭到尾都有不同看點。

國光客運武陵賞櫻專車從2月7日至28日共計22天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及統一7-11、全家、萊爾富三大超商購票。

國光客運 武陵農場 櫻花季

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影／武陵農場梅花季 農曆春節連假3千株紅、粉、白梅盛開

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