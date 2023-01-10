快訊

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

用 Uber Eats 從容辦年貨 備年菜「兔」Easy

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Uber Eats今年將首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，1月14日起連續三個周末，於六大城市的熱門外送地點，發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。Uber Eats提供
Uber Eats今年將首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，1月14日起連續三個周末，於六大城市的熱門外送地點，發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。Uber Eats提供

下個周末就是農曆春節，在準備圍爐團圓的重要時刻，Uber Eats 集結商家合作夥伴的年節活動，為民眾省時、省力、省荷包，不用外出人擠人或在冷風中辦年貨，使用 Uber Eats 隨點即送就能從容準備澎湃年貨。

Uber Eats 優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠七折起，辦一桌七道年菜不到2,000元即可享受佛跳牆、蔥燒鯽魚、XO醬米糕、蘿蔔糕、心太軟等喜氣年菜美味。Uber Eats 也號召全聯、家樂福、大潤發、city'super、小北百貨、28家傳統市場等商家合作夥伴提供掃除用品及走春水果禮盒、進口伴手禮。

為了醞釀年節氛圍，全台美食商家合作夥伴即日起更於平台上推出千項餐點、飲品買一送一的期間限定優惠。為了讓會員更有感，Uber One 會員訂購生鮮雜貨最高激省千元，會員輸入優惠序號【新年賺1000】訂單消費滿1,499元，享七五折優惠，單筆最高可折抵500元（限使用兩次）。

在年度最重要的家庭團聚時刻，許多外送合作夥伴依然選擇透過 Uber Eats平台上線提供服務消費大眾，Uber Eats 今年將首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，將於1月14日起連續三個周末，於大台北地區、桃園、台中、台南、高雄等六大城市的熱門外送地點，由超吸睛創意裝扮的幸福Eats兔大使發放「幸福開運金」給外送合作夥伴，以表示感谢外送合作夥伴選用 Uber Eats平台，為新年添好運，限額發送，送完為止。

此外，商家夥伴也以行動表示支持與感謝，凡外送合作夥伴於指定期間出示手機上的訂單單號，即可獲開春小禮：大年初一到全聯 福利中心接單的外送合作夥伴，可獲得「小時達開工紅包」一份，總量3.5萬份，送完為止；1月20日至1月24日（小年夜至初三）至21Plus21風味館取餐，即可免費領取「蜂蜜綠茶」一杯，同期間至春芳號取單即可獲得「果香寶石紅」一杯，以及「春芳號招財紅包袋」，限額發送，送完為止。

Uber Eats 「三招」從除夕到走春，省時、省力、省荷包迎兔年。

【第1招】輕鬆完成圍爐準備，Uber Eats 優市年貨大街 24小時不打烊

Uber Eats 優市不打烊「來辦年貨」專區一次上架50種以上的年菜選項，加上禮盒、生鮮食材、守歲零食飲料等多達300多樣商品選擇，過年期間指定商品最低優惠七折起。根據 Uber Eats 優市統計2022年春節期間的數據顯示，年菜中銷售最好的就屬煲湯類，今年優市端出知名老字號呷七碗、紅豆食府、富美、饗城等熱銷「佛跳牆」；更與南門市場30年老舖「逸湘齋」合作，推江浙蔥烤鯽魚等十樣功夫菜。

飯後吃點心，不需預購、就可用優市隨點即送青鳥旅行曙光序曲經典蛋捲、綜合灌餡蛋捲、鈴木榮光堂戀兔蒸菓子，日式高級禮盒中有卡士達、抹茶、香蕉三種口味、可愛兔子形狀糕點，視覺味覺一次滿足；此外，優市也有Candy Poppy玉兔迎春爆米花、Hello Kitty蝴蝶酥等兔年應景禮盒品項，大人小孩攏歡喜。即日起至1月15日前，輸入優惠序號【優惠兔不完】，於 Uber Eats 優市 消費滿599元享八折（單筆最高折抵120元）。

【第2招】Uber Eats 商家夥伴精選特色禮盒，減輕走春送禮壓力、隨點即送

即日起至1月31日，Uber Eats 平台上的商家合作夥伴，包含大潤發、傳統市場、city’super、聖德科斯、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、寵物公園、萊爾富、亞尼克、DON DON DONKI、優市等提供期間限定9折起的精選商品優惠，讓消費者在挑選年節送禮的選擇多樣實惠。即日起至1月17日前，消費者使用 Uber Eats App 於全聯福利中心消費滿999元輸入優惠序號【兔年來全聯】可享八五折（單筆最高折抵200元）；家樂福、家樂福超市則於 Uber Eats 推出優惠序號【家福賀新年】，1月18日至1月31日單筆訂單消費滿999元享八折（單筆最高折抵250元）。

用年節期間表現亮眼的高檔、有機水果，祝親友「蘋」安吉祥、大「橘」大利。大潤發的日本三陽開泰禮盒包含了進口富士、王林、金星。優市也推出六入美國華盛頓富士蘋果禮盒。棉花田則有8入法國茱麗葉有機蘋果、碧蘿村有機桶柑禮盒。

Uber Eats 傳統市場夥伴經典年味禮盒、新鮮海鮮隨點即送。南門市場大連食品的山海珍寶精緻禮盒，一次獻上干貝、金華火腿、廣式鴛鴦腸；此外，也有過年重要南北乾貨花菇干貝絲禮盒。供應五星飯店食材的萬有全，在澎湃的海陸四併禮盒中，有玫瑰腊腸、玫瑰肝腸、湖南腊肉、北海道干貝各1袋。台北士東市場也有盒裝北海道生食級干貝、頂級限量特大野生烏魚子等。

Uber Eats 優市也獨家推出年節限定商品「illy咖啡X隨行杯禮盒」，內有阿拉比卡即溶咖啡粉與KeepCup隨行杯，耐熱百度、也是環保減塑潮流的最佳伴手禮物。

【第3招】過年守財庫添好運！千項餐點飲品買一送一、滿額贈餐點 Uber One會員再享85折

準備迎接兔年，Uber Eats 平台聯手全台商家夥伴，超過2,000家店點推出第一波好康，即日起至1月17日千項餐點人人都可買一送一。Uber Eats 揪 Uber One 會員，輸入優惠序號【吉食行樂】訂單消費滿399元，即可享85折優惠（單筆最高折抵60元）。第二波優惠活動則於過年期間（1月18日至1月31日）與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴推出所有用戶滿350元贈精選餐點的活動；會員再輸入優惠序號【家有喜食】訂單消費滿350元，即可享八五折優惠（單筆最高折抵60元）。

Uber Eats 伴全台民眾新春兔來報，於農曆年節期間維持平時營運時間，將與商家合作夥伴、外送合作夥伴，一同持續提供優質的外送體驗，打開 Uber Eats App 即可點購外送美食及生鮮雜貨。

消費者透過Uber Eats優市在家就可以從容置辦一桌年菜，優市「來辦年貨」專區更祭出300多樣商品，避開擁擠採買人潮。Uber Eats提供
消費者透過Uber Eats優市在家就可以從容置辦一桌年菜，優市「來辦年貨」專區更祭出300多樣商品，避開擁擠採買人潮。Uber Eats提供
Uber Eats「幸福Eats兔大使」將於農曆年間以創意造型發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。Uber Eats提供
Uber Eats「幸福Eats兔大使」將於農曆年間以創意造型發放「幸福開運金」給外送合作夥伴。Uber Eats提供

Uber 年貨大街 年菜

延伸閱讀

寒冬年菜送低收戶 嘉義朴子市文化里長臉書募款送年菜第9年

竹市啟動春節關懷送暖 高虹安送四大好禮和年菜

「兔」來運轉慶團圓 高雄旅遊網設年菜專區服務市民

暖暖愛心送年菜 淡水獨居長者安心過好年

相關新聞

裕隆今年喜上加喜？鴻華先進傳本季IPO、納智捷n7下半年交車 原來是因「這件事」

裕隆（2201）在2023年可望喜上加喜，不僅去年預購量飆上25000輛的納智捷n7休旅車，可望在年底前投產及交車，與鴻海合資的鴻華先進也傳出將在今年第一季登上台灣證交所力推的創新板。

義高工業：精緻代工成立自有品牌進軍專業收納市場

義高工業以代工起家，卻不甘於故步自封，始終有個台灣品牌夢。義高從代工中累積經驗、學習技術，也從中找出新市場，一從代工的角色轉為技術支援者，以客製化、專精化產品，力拚國際市場。

在Canon、Fuji強敵夾攻下 RICOH靠脫碳開創低碳新商模

理光股份有限公司在1998年推動「同時實現環境保護與利潤創造」的環境管理作為經營方針，開始正式致力於包含全球暖化在內的環境問題。

都更將再死一次？李同榮：修法通過將有四大後遺症

立法院會今（10）日三讀通過修正平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，...

和去年有落差！台塑公布年終 員工平均仍可領23.5萬元

台塑公布今年年終獎金，將發出4.06個月，與去年7個月有不小落差，以台塑以平均薪資57963元計算，員工仍有23.53萬...

台中市重劃工程款爭議 學者認為工程款應滾動調節

針對台中市重劃工程款爭議，逢甲大學土地管理系教授陳建元今(10)日投書認為，若外界或法界人士以「後見之明」的客觀標準要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。