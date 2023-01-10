用 Uber Eats 從容辦年貨 備年菜「兔」Easy

下個周末就是農曆春節，在準備圍爐團圓的重要時刻，Uber Eats 集結商家合作夥伴的年節活動，為民眾省時、省力、省荷包，不用外出人擠人或在冷風中辦年貨，使用 Uber Eats 隨點即送就能從容準備澎湃年貨。

Uber Eats 優市「來辦年貨」專區即日起祭出300多樣商品，年菜、生鮮食材、守歲零食飲料、兔年限定禮盒等，指定商品最低優惠七折起，辦一桌七道年菜不到2,000元即可享受佛跳牆、蔥燒鯽魚、XO醬米糕、蘿蔔糕、心太軟等喜氣年菜美味。Uber Eats 也號召全聯、家樂福、大潤發、city'super、小北百貨、28家傳統市場等商家合作夥伴提供掃除用品及走春水果禮盒、進口伴手禮。

為了醞釀年節氛圍，全台美食商家合作夥伴即日起更於平台上推出千項餐點、飲品買一送一的期間限定優惠。為了讓會員更有感，Uber One 會員訂購生鮮雜貨最高激省千元，會員輸入優惠序號【新年賺1000】訂單消費滿1,499元，享七五折優惠，單筆最高可折抵500元（限使用兩次）。

在年度最重要的家庭團聚時刻，許多外送合作夥伴依然選擇透過 Uber Eats平台上線提供服務消費大眾，Uber Eats 今年將首次舉辦「好運兔優！吳柏毅外送合作夥伴感謝活動」，將於1月14日起連續三個周末，於大台北地區、桃園、台中、台南、高雄等六大城市的熱門外送地點，由超吸睛創意裝扮的幸福Eats兔大使發放「幸福開運金」給外送合作夥伴，以表示感谢外送合作夥伴選用 Uber Eats平台，為新年添好運，限額發送，送完為止。

此外，商家夥伴也以行動表示支持與感謝，凡外送合作夥伴於指定期間出示手機上的訂單單號，即可獲開春小禮：大年初一到全聯 福利中心接單的外送合作夥伴，可獲得「小時達開工紅包」一份，總量3.5萬份，送完為止；1月20日至1月24日（小年夜至初三）至21Plus21風味館取餐，即可免費領取「蜂蜜綠茶」一杯，同期間至春芳號取單即可獲得「果香寶石紅」一杯，以及「春芳號招財紅包袋」，限額發送，送完為止。

Uber Eats 「三招」從除夕到走春，省時、省力、省荷包迎兔年。

【第1招】輕鬆完成圍爐準備，Uber Eats 優市年貨大街 24小時不打烊

Uber Eats 優市不打烊「來辦年貨」專區一次上架50種以上的年菜選項，加上禮盒、生鮮食材、守歲零食飲料等多達300多樣商品選擇，過年期間指定商品最低優惠七折起。根據 Uber Eats 優市統計2022年春節期間的數據顯示，年菜中銷售最好的就屬煲湯類，今年優市端出知名老字號呷七碗、紅豆食府、富美、饗城等熱銷「佛跳牆」；更與南門市場30年老舖「逸湘齋」合作，推江浙蔥烤鯽魚等十樣功夫菜。

飯後吃點心，不需預購、就可用優市隨點即送青鳥旅行曙光序曲經典蛋捲、綜合灌餡蛋捲、鈴木榮光堂戀兔蒸菓子，日式高級禮盒中有卡士達、抹茶、香蕉三種口味、可愛兔子形狀糕點，視覺味覺一次滿足；此外，優市也有Candy Poppy玉兔迎春爆米花、Hello Kitty蝴蝶酥等兔年應景禮盒品項，大人小孩攏歡喜。即日起至1月15日前，輸入優惠序號【優惠兔不完】，於 Uber Eats 優市 消費滿599元享八折（單筆最高折抵120元）。

【第2招】Uber Eats 商家夥伴精選特色禮盒，減輕走春送禮壓力、隨點即送

即日起至1月31日，Uber Eats 平台上的商家合作夥伴，包含大潤發、傳統市場、city’super、聖德科斯、棉花田、楓康超市、小北百貨、Green&Safe、寵物公園、萊爾富、亞尼克、DON DON DONKI、優市等提供期間限定9折起的精選商品優惠，讓消費者在挑選年節送禮的選擇多樣實惠。即日起至1月17日前，消費者使用 Uber Eats App 於全聯福利中心消費滿999元輸入優惠序號【兔年來全聯】可享八五折（單筆最高折抵200元）；家樂福、家樂福超市則於 Uber Eats 推出優惠序號【家福賀新年】，1月18日至1月31日單筆訂單消費滿999元享八折（單筆最高折抵250元）。

用年節期間表現亮眼的高檔、有機水果，祝親友「蘋」安吉祥、大「橘」大利。大潤發的日本三陽開泰禮盒包含了進口富士、王林、金星。優市也推出六入美國華盛頓富士蘋果禮盒。棉花田則有8入法國茱麗葉有機蘋果、碧蘿村有機桶柑禮盒。

Uber Eats 傳統市場夥伴經典年味禮盒、新鮮海鮮隨點即送。南門市場大連食品的山海珍寶精緻禮盒，一次獻上干貝、金華火腿、廣式鴛鴦腸；此外，也有過年重要南北乾貨花菇干貝絲禮盒。供應五星飯店食材的萬有全，在澎湃的海陸四併禮盒中，有玫瑰腊腸、玫瑰肝腸、湖南腊肉、北海道干貝各1袋。台北士東市場也有盒裝北海道生食級干貝、頂級限量特大野生烏魚子等。

Uber Eats 優市也獨家推出年節限定商品「illy咖啡X隨行杯禮盒」，內有阿拉比卡即溶咖啡粉與KeepCup隨行杯，耐熱百度、也是環保減塑潮流的最佳伴手禮物。

【第3招】過年守財庫添好運！千項餐點飲品買一送一、滿額贈餐點 Uber One會員再享85折

準備迎接兔年，Uber Eats 平台聯手全台商家夥伴，超過2,000家店點推出第一波好康，即日起至1月17日千項餐點人人都可買一送一。Uber Eats 揪 Uber One 會員，輸入優惠序號【吉食行樂】訂單消費滿399元，即可享85折優惠（單筆最高折抵60元）。第二波優惠活動則於過年期間（1月18日至1月31日）與IKEA餐廳、大苑子、Mister Donut等合作商家夥伴推出所有用戶滿350元贈精選餐點的活動；會員再輸入優惠序號【家有喜食】訂單消費滿350元，即可享八五折優惠（單筆最高折抵60元）。