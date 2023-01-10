兔年出國趣 「清邁四季度假酒店」美食、文化體驗全包齊

今年農曆春假期長達十天，各國都在摩拳擦掌準備迎接來自世界各地遊客的到來。來自泰國「清邁四季度假酒店」為華人旅客安排一系列迎接兔年的活動與美味佳餚，讓大家都可以在這個假期裡與親人享用最道地的泰式美味，除此之外，還能身臨其境的鄉村耕作體驗，以及屢獲殊榮的「Wara Cheewa」水療中心最尊榮的SPA療程。

位於清邁東北部Mae Rim山谷的「清邁四季度假酒店」，一直被許多媒體譽為「全球最佳酒店」之一，室內設計與其裝置藝術品，保有泰北的建築風格，以柚木建造、採取散熱排水效果佳的重檐坡屋面形式，周遭圍繞著稻田綠地與群山中，可在充滿芬多精的戶外用餐，酒店內所有食材皆是有機農場生產，強調新鮮和最自然的呈現，養生與健康的概念並存。

在泰國北部，1月總是被視為一年中最神奇的時刻，因為涼爽的冬季天氣營造出美妙的氛圍感，旅客可沉浸在鄉村環境中，同時亦能享受由酒店主廚特別推出的菜單，提供無限量的泰式和中式特色美食，餐廳現場更放著中式節慶音樂和舞獅表演，將農曆年節氣氛也推至最高點。

兔年帶來了長壽、和平與繁榮的希望，東南亞和遠東地區廣泛慶祝農曆新年，家庭時間比其他任何事情都重要，「清邁四季酒店」和「金三角帳篷營地」總經理Sean Mosher也表示：「我們針對兔年企劃了許多溫暖和共享的主題，而我們頂級的私人別墅寓所更設有多間臥室、起居室和用餐區，讓大家庭或是想舉辦年節聚會的朋友們，擁有完美的過節歡慶環境。」

享用美食後，令人加速恢復活力的，肯定是深層放鬆的SPA療程。館內「Wara Cheewa 」水療中心提供傳統的泰式SPA，使用當地透過傳統藥理方式，結合精油推拿，讓旅客達到身心靈的全然放鬆，亦可自我保健，同時也推出適合四口之家的「家庭煥活套餐」，包括私人瑜伽課程、水晶音療和草藥按摩，讓大家在新的一年裡精神煥發。