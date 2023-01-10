快訊

傳農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌回應了

退役中校、少將淪共諜吸收同袍發展組織 法院判決出爐

兔年出國趣 「清邁四季度假酒店」美食、文化體驗全包齊

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
戶外用餐區可ㄧ擁無敵連綿山景。清邁四季度假酒店提供
戶外用餐區可ㄧ擁無敵連綿山景。清邁四季度假酒店提供

今年農曆春假期長達十天，各國都在摩拳擦掌準備迎接來自世界各地遊客的到來。來自泰國清邁四季度假酒店」為華人旅客安排一系列迎接兔年的活動與美味佳餚，讓大家都可以在這個假期裡與親人享用最道地的泰式美味，除此之外，還能身臨其境的鄉村耕作體驗，以及屢獲殊榮的「Wara Cheewa」水療中心最尊榮的SPA療程。

位於清邁東北部Mae Rim山谷的「清邁四季度假酒店」，一直被許多媒體譽為「全球最佳酒店」之一，室內設計與其裝置藝術品，保有泰北的建築風格，以柚木建造、採取散熱排水效果佳的重檐坡屋面形式，周遭圍繞著稻田綠地與群山中，可在充滿芬多精的戶外用餐，酒店內所有食材皆是有機農場生產，強調新鮮和最自然的呈現，養生與健康的概念並存。

在泰國北部，1月總是被視為一年中最神奇的時刻，因為涼爽的冬季天氣營造出美妙的氛圍感，旅客可沉浸在鄉村環境中，同時亦能享受由酒店主廚特別推出的菜單，提供無限量的泰式和中式特色美食，餐廳現場更放著中式節慶音樂和舞獅表演，將農曆年節氣氛也推至最高點。

兔年帶來了長壽、和平與繁榮的希望，東南亞和遠東地區廣泛慶祝農曆新年，家庭時間比其他任何事情都重要，「清邁四季酒店」和「金三角帳篷營地」總經理Sean Mosher也表示：「我們針對兔年企劃了許多溫暖和共享的主題，而我們頂級的私人別墅寓所更設有多間臥室、起居室和用餐區，讓大家庭或是想舉辦年節聚會的朋友們，擁有完美的過節歡慶環境。」

享用美食後，令人加速恢復活力的，肯定是深層放鬆的SPA療程。館內「Wara Cheewa 」水療中心提供傳統的泰式SPA，使用當地透過傳統藥理方式，結合精油推拿，讓旅客達到身心靈的全然放鬆，亦可自我保健，同時也推出適合四口之家的「家庭煥活套餐」，包括私人瑜伽課程、水晶音療和草藥按摩，讓大家在新的一年裡精神煥發。

「清邁四季度假酒店」由裡而外的都兼顧，手做的戶外活動也不落下，從陶藝和紮染課程，到傳統的傘畫和燈籠製作，再到水稻種植和水牛沐浴，讓喜歡手工藝和童心未泯的賓客都能有無數的文化體驗。客房部總監Ashok Nair也提到:「我們的體驗反映了真正的泰國精神，通過它們，我們希望我們的客人能夠真正沉浸在當地文化中，同時享受美麗的戶外活動。」

「清邁四季度假酒店」農曆春節期間也提供華人年菜組。清邁四季度假酒店提供
「清邁四季度假酒店」農曆春節期間也提供華人年菜組。清邁四季度假酒店提供

清邁 泰國 SPA

延伸閱讀

買柑桔抽iPhone、送抱枕 竹縣柑桔美食生活節周末登場

Lisa結束泰國巡迴場次沒跟著回韓國　露螞蟻腰現身見面會　粉：莎莎回家的喜悅藏不住！

陸遊客回來了 泰國高官親往機場歡迎

內灣老街5大美拍景點！圓樓戲院楓紅、愛的裝置藝術和最新告白遊LOVE園1次收

相關新聞

裕隆今年喜上加喜？鴻華先進傳本季IPO、納智捷n7下半年交車 原來是因「這件事」

裕隆（2201）在2023年可望喜上加喜，不僅去年預購量飆上25000輛的納智捷n7休旅車，可望在年底前投產及交車，與鴻海合資的鴻華先進也傳出將在今年第一季登上台灣證交所力推的創新板。

義高工業：精緻代工成立自有品牌進軍專業收納市場

義高工業以代工起家，卻不甘於故步自封，始終有個台灣品牌夢。義高從代工中累積經驗、學習技術，也從中找出新市場，一從代工的角色轉為技術支援者，以客製化、專精化產品，力拚國際市場。

在Canon、Fuji強敵夾攻下 RICOH靠脫碳開創低碳新商模

理光股份有限公司在1998年推動「同時實現環境保護與利潤創造」的環境管理作為經營方針，開始正式致力於包含全球暖化在內的環境問題。

都更將再死一次？李同榮：修法通過將有四大後遺症

立法院會今（10）日三讀通過修正平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，...

和去年有落差！台塑公布年終 員工平均仍可領23.5萬元

台塑公布今年年終獎金，將發出4.06個月，與去年7個月有不小落差，以台塑以平均薪資57963元計算，員工仍有23.53萬...

台中市重劃工程款爭議 學者認為工程款應滾動調節

針對台中市重劃工程款爭議，逢甲大學土地管理系教授陳建元今(10)日投書認為，若外界或法界人士以「後見之明」的客觀標準要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。