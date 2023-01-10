台中市重劃工程款爭議 學者認為工程款應滾動調節

針對台中市重劃工程款爭議，逢甲大學土地管理系教授陳建元今(10)日投書認為，若外界或法界人士以「後見之明」的客觀標準要求當時的開發者都有「先見之明」，那未來政府與民間的開發單位將沒有人敢承擔風險，進行充滿不確定的土地開發了。

台中市自辦重劃區被判決工程款浮報，市議員要求台中市政府全面清查20幾個重劃區，重劃工程款是否應滾動調節引起廣泛討論。

針對市議員要求全面清查，台中市政府回應，自辦市地重劃是根據平均地權條例規定，本於私法自治的原則展辦重劃，其工程設計規劃由合格技師簽證後送主管機關審查並據以執行，市府依規定監督審查，依法行政。

對此，陳建元表示：「判決書認為業主指示建築師事務所調高營建成本的估算，有高估成本的事實；但比較其他同時由政府或民間興辦的重劃區，單元二的費用既非最高，若從法官認定標準來看，則恐是當時各個重劃區最低的營建成本。為何一個應該可以客觀評估的營建成本數字，充滿不少個人主觀的認定？」

根據市府重劃區的公開資料，營建成本扣除四大管線的工程款，每公頃單價最少的是單元14為1,319萬元，核定時間97年；公辦的12期單價要1,555萬元，核定時間96年；時間相近的單元一、二、三和單元八，每公頃單價2,360萬元、1,771萬元、1,615萬元和1,807萬元。

20幾個公辦自辦重劃區，沒有一個工程款低於每公頃1,300萬元；但法官以每公頃922萬元標準，認為單元二的1,771萬元嚴重浮報，將重劃會人員定罪。陳建元教授認為，這樣的認定標準是否與現實嚴重脫節。

陳建元表示，土地開發時程長、金額大、牽涉的人多，風險當然很高，建商自然需要與風險為伍。現今都市更新開發機制就設計一個風險管理費，視為對實施者投入資本、創意、管理技術與風險承擔所應獲取對應的報酬，費率在總成本10%至14%之間。簡單來說，就是不可測的風險與難以量化的支出成本，都包含在這裡。

但以往民間自辦土地重劃，沒有明文寫出這樣的風險管理費，依然有不可測的風險與難以量化的支出項目，必須包含在實際開發成本，像是遷移宮廟，除了給地，還要補貼興建費，或釘子戶一拖10年，拆補費和利息的增加，都是工程款在重劃過程不斷浮動增加的因素。