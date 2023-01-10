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每天5、6組上門 富豪房產：泰國置產風潮起風了
房價高，央行升息，加上政策打炒房不斷，不少人轉戰外。台灣富豪國際房產看好市場，成立泰國高端房地產品牌「泰富豪」，主打曼谷高投報豪宅，總經理林全楨表示，目前每日有5~6組電話詢問，且出現尚未至曼谷看屋就下訂的客戶，海外投資熱潮再起。
林全楨表示，泰國位處亞洲的中心，到世界各大洲航程都在五小時左右，熱帶的氣候、便宜的物價、旅遊的勝地，以及最重要和善溫良的人民，讓泰國成為全球第一觀光大國，疫情前的觀光客直逼4000萬人。
去年8月泰國解封，不用檢測、不用小黃卡、不用戴口罩，短短3個月已經突破1千萬人次，全球資金隨之蜂擁而至。
他表示，富豪國際房產2019年即進軍泰國曼谷，挾著在台灣銷售逾百間豪宅實力，進入泰國，短短5個月銷即售出6戶豪宅，無奈三年疫情，將泰國曼谷房地產生態重新洗牌，隨著解封，各國資金湧入，預料泰國曼谷房地產將迎來另一波的置產熱潮。
他說，事實上許多國人已關注的到泰國曼谷市場，近期詢問電話不斷，為服務客戶，今年特別成立富豪國際房產「泰富豪」曼谷辦事處於通羅，並嚴選曼谷三區最高端十大物件，提供國人參考。
林全楨表示，曼谷豪宅大多出自國際名師設計，公設比台灣奢華，而且全室精裝修，多數還有社區巴士，而且曼谷房價便宜，蛋黃區房價台幣每坪只要70~80萬，蛋白區40~50萬，這些價格還是包含公設、車位和精裝修。若以台灣約35％的公設比來算，曼谷蛋黃區僅約每坪45~50萬元、蛋白區每坪26~35萬元。
林全楨表示，日本東京、泰國曼谷將是2023年兩大海外置產熱區，兩者比較，泰國曼谷的CP值一定更高，同樣的預算能買在更核心、更新更大間的房子，而且出租有更好的投報率，不過，海外置產除注意匯價風險，若選擇包租代管，也要慎選業者。
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