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每天5、6組上門 富豪房產：泰國置產風潮起風了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
富豪國際房產總經理林全楨觀察泰國曼谷房地產將迎來另一波的置產熱潮。圖／業者提供
富豪國際房產總經理林全楨觀察泰國曼谷房地產將迎來另一波的置產熱潮。圖／業者提供

房價高，央行升息，加上政策打炒房不斷，不少人轉戰外。台灣富豪國際房產看好市場，成立泰國高端房地產品牌「泰富豪」，主打曼谷高投報豪宅，總經理林全楨表示，目前每日有5~6組電話詢問，且出現尚未至曼谷看屋就下訂的客戶，海外投資熱潮再起。

林全楨表示，泰國位處亞洲的中心，到世界各大洲航程都在五小時左右，熱帶的氣候、便宜的物價、旅遊的勝地，以及最重要和善溫良的人民，讓泰國成為全球第一觀光大國，疫情前的觀光客直逼4000萬人。

去年8月泰國解封，不用檢測、不用小黃卡、不用戴口罩，短短3個月已經突破1千萬人次，全球資金隨之蜂擁而至。

他表示，富豪國際房產2019年即進軍泰國曼谷，挾著在台灣銷售逾百間豪宅實力，進入泰國，短短5個月銷即售出6戶豪宅，無奈三年疫情，將泰國曼谷房地產生態重新洗牌，隨著解封，各國資金湧入，預料泰國曼谷房地產將迎來另一波的置產熱潮。

他說，事實上許多國人已關注的到泰國曼谷市場，近期詢問電話不斷，為服務客戶，今年特別成立富豪國際房產「泰富豪」曼谷辦事處於通羅，並嚴選曼谷三區最高端十大物件，提供國人參考。

林全楨表示，曼谷豪宅大多出自國際名師設計，公設比台灣奢華，而且全室精裝修，多數還有社區巴士，而且曼谷房價便宜，蛋黃區房價台幣每坪只要70~80萬，蛋白區40~50萬，這些價格還是包含公設、車位和精裝修。若以台灣約35％的公設比來算，曼谷蛋黃區僅約每坪45~50萬元、蛋白區每坪26~35萬元。

林全楨表示，日本東京、泰國曼谷將是2023年兩大海外置產熱區，兩者比較，泰國曼谷的CP值一定更高，同樣的預算能買在更核心、更新更大間的房子，而且出租有更好的投報率，不過，海外置產除注意匯價風險，若選擇包租代管，也要慎選業者。

圖／業者提供
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曼谷 泰國 豪宅 房價

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