終端需求不振 台塑12月營收166.62億元、月年雙減
台塑（1301）今（10）日公告12月營收為166.62億元，月減4%、年減33.9%。台塑表示，主要是因為終端需求不振，客戶調整庫存尚未結束，產品平均價格持續下跌，影響營收所致。
台塑指出，12月合併營收為166.62億元，較11月減少7.01億元。其中銷售價差減少10.7億元，主要是因終端需求不振，客戶調整庫存尚未結束，除了正釘醇因同業異常檢修、供給減少，價格上漲外，其餘產品平均價格均比11月下跌，幅度介於2~26%。
雖然農曆春節將至，部分訂單依客戶要求提前交運，加上寧波EVA廠已於2022年11月完成去瓶頸工程，產銷量增加，因此，2022年12月PVC及EVA銷售量合計比11月增加3.6萬噸，影響營業額增加14億元。
另，配合液鹼客戶船期安排，部分訂單延至2023年1月交運，因此，2022年12月液鹼銷售量比11月減少3.9萬噸，影響營業額減少8億元。
此外，12月合併營業額166億6,202萬元，與2021年12月比較，減少85億3,741萬元，衰退33.9%，銷售價、量都減少。其中，2022年全球通膨居高不下，消費者購買力下滑，杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌2.7%、12.8%及10.6%。
因此，2022年12月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於13~43%。2022年12月各產品銷售量合計比去年同期減少9.5萬噸。
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