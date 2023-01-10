台聚集團12月營收回溫 春節假期效應下元月看淡

受惠於EVA、PVC、ABS等報價回升，台聚（1304）集團12月營收普遍回溫，其中以華夏（1305）表現最為亮眼，12月營收來到13.75億元，月增逾三成；而台達化（1309）、台聚表現居次。展望元月，法人表示，受到春節連續假期影響，工作天數較少，因此看淡元月營收表現，而隨年後逐步復工開市，第1季營收可望呈現逐月成長。

去年12月中國大陸快速解封下，帶動五大泛用樹脂報價向上，包括聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）和ABS報價，不僅連續三周站穩在平盤之上，每公噸還有5至10美元不等的漲幅，推升下游PVC、EVA等價格上揚，因此台聚集團12月營收均較11月成長。

近期PVC報價已彈升至885美元，帶動華夏12月營收為13.75億元，月增31.66%、年增2.76%；去年全年累計營收為176.38億元，年減12.78%。

台達化則在ABS、PS報價持穩下，12月營收13.62億元，月增15.13%、年減12.68%；去年全年營收為180.83億元，年減12.94%。

EVA價格在12月觸及低點後，已可見到太陽能模組廠開始拉貨、建立庫存，推升EVA報價回彈，近期EVA每公噸報價1,810美元，與現貨利差約464美元，但大陸報價反彈向上，部分品項價格換算後已達2,000美元以上，漲幅達1至6%。

受惠於EVA、PE價格回穩，台聚12月營收53.85億元，月增14.66%、年減6.94%；去年全年營收為664.42億元，年減7.42%。亞聚（1308）12月營收8.29億元、月增4.31%、年減9.54%；去年營收為98.14億元，年增2.6%。