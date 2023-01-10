2.3萬間預售屋求下車 專家：史上最瘋狂逃命潮爆發

打炒房修法《平均地權條例》火速三讀通過，元宏不動產加值服務平台統計，過去一個月全台及主要都會區預售轉售賣壓激增，全台月增加2,392間，月增幅達11.6%，目前全台預售轉售量高達近2.3萬間，史上最瘋狂投資客逃命潮正爆發。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，這次《平均地權條例》修法號稱史上最重打炒房政策，包含禁止預售屋轉售、私法人買房許可制、重罰炒房行為等，對房市衝擊相當大，幾乎斷送投資客炒房多數管道，一旦發布實施，未來想炒房難度將大幅攀升。

他表示，從12月平均地權條例修正草案排入立院審查，再到後來初審通過，觀察市場可發現，雖然條例三審尚未通過，但對房市敏感的投資客跟屋主信心已開始崩潰，短短一個月全台預售換約增加2,392間，月增幅達11.6%。

他表示，現在隨著法案三審通過，估計剩下給投資客搶尾局出逃的時間恐怕不多了，而且，依如今量縮、賣壓增的市況來看，現在投資客即便想賣，恐怕也無法賣的快，更不太容易賣到理想價格了。

陳傑鳴指出，由於平均地權條例修法主打投資客，這對於過往投資客最愛的預售屋產品衝擊相當大，未來預售屋買氣可能會在低檔盤整好一陣子，這對手中推案最多、庫存最多的建商將產生極大的衝擊，未來出現建案或餘屋出現降價出清潮機會將大幅攀升。