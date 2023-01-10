平均地權修法真打房？李同榮：3不對！打假球

平均地權修法打炒房，今日在立法院三讀通過，房市趨勢專家李同榮表示，此一法案號稱最猛打房五重拳，以居住正義為名無人敢檔，但事實上不是真打房，而是一埸打假球的鬧劇。

首先，打炒房時機點不對。

李同榮表示，在九合一大選前其實政府已發現房市正在降溫，短線投機也已收斂，當房價漲不動時，短線投資客只會逃，不會炒，因此選前平均地權修法打房條例並未被列入優先法案。

然而九合一敗選後，政府警覺年輕人選票大量流失，不得不找出代罪羔羊，因此以打炒房能痛快人心之名，火速的將法案送交一讀，並不經朝野協商直接進入二、三讀程序，請問：在沒炒作空間市場打炒房，是不是打假球？

第二，打炒房方向不對。

很多人説炒作引發高房價，其實是高房價才引發炒作市場，要根絕炒作就要先找出高房價的核心起源因素。而高房價的核心因素有二：其一，就是土地炒作，其二就是租賃市場被壟斷炒作。

土地價格是麵粉，房屋價格是麵包，而炒作麵粉的最大兇手卻是來自政府在高房價時趁勢標售精華土地，促使地價屢創新高，這才是房市炒作的最大咖，因為年輕人對房屋價格高漲比土地價格高漲感受較深，所以打房不打地就是一場假球。

第三，打炒房對象不對。

高房價另外一個核心因素就是租賃市場的壟斷炒作，年輕人最痛的不是買不到房，因為房價再降他們也是買不起，年輕人最痛的是租不起，都會租金連漲17年，租賃黑市被縱容無法杜絕，反而包租公可以坐擁多戶不必繳囤房稅，又可化身公益房東享受減稅與裝潢補貼，難怪低總價小坪數市場被一大群包租公與投資客壟斷。

租賃投資客炒高房價，包租公炒高租金，而租賃市場全面實價登錄「可為而不為」，縦容租賃黑市，租賃政策已敗壞到極點，政府不打炒作現行犯，光提不務實際便宜行事的打炒房政策，不就是一場假球鬧劇？

李同榮表示，平均地權修法條例倉促上陣，是政府一石三鳥之計，不但以炒房當敗選戰犯，拿打擊高房價為名，當作祭品，且趁房市已降溫，搶先收割政績，再演一場假球給年輕人看，目的就是爭取流失選票。