快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平均地權條例過關 成屋搶手、豪宅量縮

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。報系資料照
房市示意圖。報系資料照

平均地權條例三讀通過，信義房屋專案經理曾敬德表示，對市場影響可分為短期與長期影響，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期預售產品未來將自用當道，另外私法人購屋採許可制，也會抑制豪宅市場買氣。不過因為現在市場已開始步入修正階段，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，法案將導引房市回歸剛性市場機制，自住客更有機會在市場上撿到便宜。

張旭嵐表示，修法通過後，預售屋市場正式進入冷靜期，整體房市將會出現四大現象，首先，「預售和成屋價差縮小」，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

其次，「豪宅市場交易量縮」，觀察2022年交易的27筆超豪宅中，有13筆都是以法人名義購屋，往後高資產族購屋的操作空間不再，置產態度也會略為保守，因此短期內的豪宅市場交易量，將面臨考驗

再者，「高槓桿型建商淡出」，修法過後，建商的推案型態，將從預售案轉變為成屋案，由於成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。

第四，「資金走向避險型產品」，區位條件佳者，機能成熟的區域，以及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正；至於商辦這類自用、收益兩用型產品具市場優勢，將可能成為修法後的法人置產重點。

建商 豪宅 預售屋

延伸閱讀

打炒房過關！預售市場進入冷靜期 專家揭未來4大現象

平均地權條例三讀 祭5大重拳遏止炒房

平均地權條例修法過關一槍斃命 專家：房市早多重器官衰竭

立法院三讀「平均地權條例」 重罰炒房最高可處5000萬

相關新聞

平均地權條例修法過關一槍斃命 專家：房市早多重器官衰竭

立法院今天三讀通過平均地權條例修正案，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於該案送進立院時間已久，許多恐慌賣盤已經...

打炒法修法通過會「斷糧」！建築業盼召開居住國是會議 救中小型建商

平均地權條例今（10）日在立法院三讀通過，加上央行鐵腕祭出18個月未動工即斷資金，大台中不動產商業同業公會理事長王至亮表...

打炒房過關！預售市場進入冷靜期 專家揭未來4大現象

被外界視為打炒房最重拳的《平均地權條例》修正案，今（10）日獲立院三讀通過。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地...

平均地權條例過關 成屋搶手、豪宅量縮

平均地權條例三讀通過，信義房屋專案經理曾敬德表示，對市場影響可分為短期與長期影響，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期...

大溪笠復威斯汀 發2個月年終及萬元獎金  

國內首屈一指的頂級度假首選桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於2022年疫情持續衝擊下表現突出，全年創下超過六億營收的歷史新高，...

預售換約走入歷史 未來自用當道

平均地權條例三讀通過，專家指出，對市場影響可分為短期與長期影響，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期預售產品未來將自用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。