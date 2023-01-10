平均地權條例過關 成屋搶手、豪宅量縮

平均地權條例三讀通過，信義房屋專案經理曾敬德表示，對市場影響可分為短期與長期影響，短期市場可能會出現一波預售換約潮，長期預售產品未來將自用當道，另外私法人購屋採許可制，也會抑制豪宅市場買氣。不過因為現在市場已開始步入修正階段，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，法案將導引房市回歸剛性市場機制，自住客更有機會在市場上撿到便宜。

張旭嵐表示，修法通過後，預售屋市場正式進入冷靜期，整體房市將會出現四大現象，首先，「預售和成屋價差縮小」，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

其次，「豪宅市場交易量縮」，觀察2022年交易的27筆超豪宅中，有13筆都是以法人名義購屋，往後高資產族購屋的操作空間不再，置產態度也會略為保守，因此短期內的豪宅市場交易量，將面臨考驗

再者，「高槓桿型建商淡出」，修法過後，建商的推案型態，將從預售案轉變為成屋案，由於成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。

第四，「資金走向避險型產品」，區位條件佳者，機能成熟的區域，以及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正；至於商辦這類自用、收益兩用型產品具市場優勢，將可能成為修法後的法人置產重點。