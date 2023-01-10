大溪笠復威斯汀 發2個月年終及萬元獎金
國內首屈一指的頂級度假首選桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於2022年疫情持續衝擊下表現突出，全年創下超過六億營收的歷史新高，為表彰全體員工的優異表現，宣布發放二個月年終獎金及一萬元賀歲獎金。
大溪笠復威斯汀表示，結合優渥的福利、高於市場行情待遇、及絕佳的工作環境，於業界普遍反應徵才困難、前線人力缺乏的狀態下，展現經營者不吝於投資人才的決心。
大溪笠復威斯汀繼2021年第4季營收創下歷史新高後，於2022年持續成長，儘管期間一度因疫情反撲導致民眾出遊意願大幅降低，但透過多元化的行銷策略與異業結盟、具彈性且有效的應用人力，並專注於提升整體服務品質，激發現有設施與服務的最大潛力，成功吸引全年絡繹不絕的賓客造訪，並以全館僅205間客房「小而美」的規模於2022年首次突破六億之營收，是自2016年開館六年以來的歷史新高。
大溪笠復威斯汀從不吝於投資員工，2021年全國三級警戒之時曾閉館長達一個半月導致營收衰退，但年底仍發放高於市場行情的1.5個月年終並給予加薪，今年飯店整體表現突出，更是加碼發出2個月的年終獎金及全體員工不分層級每人一萬元的賀歲獎金，於近期各大飯店集團接二連三傳出人力缺乏、總經理等主管協助第一線鋪床整備新聞層出不窮之時，大溪笠復威斯汀以實際行動展現「取之於員工，回饋於員工」的基本原則，冀望能鼓勵、培養與吸引優秀人才加入行列。
大溪笠復威斯汀始終相信「人才是公司最大資產」，員工享有多項優渥福利，包含優於勞基法的彈性休假制度、免費員工餐廳、完整在職訓練及職涯規劃、年度健康檢查，還於大溪市中心設有完善的員工宿舍，宿舍內設備新穎齊全，並提供往返飯店的交通接駁，照顧員工不遺餘力；此外，大溪笠復威斯汀身為萬豪國際集團成員，員工亦可於集團旗下於全台二十家、全球超過七千家飯店享有住宿及餐飲優惠。
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店由笠復投資股份有限公司出資興建，委託萬豪國際集團管理，坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁，遠離世俗塵囂喧擾，提供無與倫比、徹底紓壓的極致度假體驗。全館擁有205間舒適房型，每間皆有獨立觀景陽台，暢享綠意遼闊的宜人景觀；結合獨特的山嵐綠意南洋風情戶外泳池、聞名於世的天夢之床酣然好眠、頂級威斯汀天夢芳療專業呵護、適合各年齡層的多元室內外休閒設施、精緻獨特中西美饌饗宴，造訪賓客得以在優雅靜謐的簡約奢華之中，享受身心靈的全然放鬆。
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