麗豐-KY受疫情衝擊12月營收年減逾四成 盼農曆年後復甦

麗豐-KY（4137）今（10）日公布去年12月合併營收2.51億元，年減42.5%、月減28.96%。公司表示，主要是中國大陸去年底放寬疫控政策，預期將先有一波確診高峰之後，才會陸續釋放先前因封城而壓抑的消費力道，加上今年農曆新年提前至1月，亦連帶影響實際工作天數，故解封商機將於農曆年後始得漸入佳境。

麗豐-KY去年第4季、全年合併營收分別為10.54億元、40.69億元，年減率分別為29.96％、22.80％。公司表示，觀察主營地區政府已宣布，自今年1月8日起將新冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，意指感染者不再需要隔離等措施，且目前亦沒有地區列入疫情中高風險區域，雖也導致第一波感染人潮達到高峰，但在人流、物流逐步復工復市的情況下，緊接而來的新年假期，也將讓主營地區沉寂的民生消費有望復甦。

據民調研究機構SWS統計，2022年第3季大陸居民儲蓄率回升至13%，來到2015年以來的最高水準，麗豐-KY表示，這顯示多數消費者在疫情管控期間大幅減少花費，也意味著醞釀已久的民間儲蓄力將有機會轉換為強烈的消費動能，加上擴大內需重要政策的落實，皆對壓抑已久的美容產業帶來曙光，亦對集團全通路帶來有利的業務開拓空間。

麗豐-KY表示，疫情的逆風終將成為過去，集團將持續運用三大競爭優勢包括「產品力」、「品牌力」、「通路力」來充實運營的成長動能，積極落實數字化管理、精準行銷策略、優化各加盟店體質，看好大陸解封商機及內需市場，集團今年的業務將以｢聚焦核心、成長蛻變｣為主軸，規劃將陸續於各地區進行招商活動外，品牌的宣傳及各項目的投資執行亦是集團發展重點，期盼藉著消費力道回溫，推進營運表現回到疫情前的成長態勢。