平均地權條例修法過關一槍斃命 專家：房市早多重器官衰竭

立法院今天三讀通過平均地權條例修正案，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於該案送進立院時間已久，許多恐慌賣盤已經於去年7月之前移轉，若想在目前市況不佳時轉單，並不容易。

一來許多買方已經有「翹腳撿便宜」的心思，若不小賠難以出場外，不少建商綁交屋前半年才能換約的條款，這也讓想要下車的預售投資客不容易說走就走。

徐佳馨指出，中長期來說，除之前討論的預售屋不能買賣外，最受爭議的莫過於禁止私法人購屋。除實務上執行可能會遇到一些困境，例如都更案若是實施者與出資者不同法人，抑或是不同法人合建等，若細則未臻健全，可能會需要內政部不斷解釋。

至於房價是否下跌，目前房市因為景氣已經處於下跌波段，早就是多重器官衰竭，並非因平均地權條例「一槍斃命」。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在平均地權條例修正案通過前，房地產市場已受升息、通膨及不動產選擇性信用管制的牽制，市場溫度驟降，交易量深受影響。

然而去年一整年未發生區域性的拋售潮，第一季假期多是市場淡季，今年上半年交易量減，不容易看到價格下跌，經過一年半的磨合，可能會有個案價格修正，至於是否會有區域性價跌，則要看量體大的社區建案是否帶頭降價，才會快速蔓延。

此外，這幾日討論度最高的是法人購置住宅採許可制，由於諸多限制會打擊建商進行都更危老的整合過程，因此子法內容備受矚目，無論何種結果，許可制上路以及央行的購地貸款限制，中小型建商不易推案，已揭露未來市場新案供給量將減少，產業反而走向大者恆大的局面。