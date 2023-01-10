快訊

臨時抱佛腳有用！尾牙想中大獎，拜3尊大神、穿3色系服裝開運

祭5大措施！立院三讀「平均地權條例」炒房最高罰5000萬元

英雄幻滅？神父畢生為窮人蓋房 留2.2億巨額遺產給兒

杏一12月營收創歷史次高 全年營收站上70億元新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）去年12月周年慶效益斐然，門市、商場和電商均創下亮眼的成績，挹注12月營收達7.36億元，年增率為12.09%，創下歷史次高。累計去年全年營收為72.33億元，較去年同期成長10.56%，創下歷史新高表現。

杏一去年12月舉辦周年慶，有效提升業績。杏一表示，不僅是對醫材有需求的顧客外，營養品、成人紙褲已成生活必需品，另外，後疫情時代，健康意識抬頭，保健食品需求也大增，因此，觀察12月商品銷售狀況，除醫材外，保健食品營業額成長超過一成，尤其是杏一自有品牌「御護」系列商品衝出佳績。除此，電商也因同步於線上推行周年慶，業績突飛猛進，去年12月有近7成的年增率成長幅度。

杏一除了去年12月週年慶活動，成功提高來客數及客單價成長10%左右，主要也是去年有20家新展門市的加入，加上醫院逐步解除管制，醫院型門市顧客回籠，以及去年5、6月台灣疫情急升，帶動快篩、藥品需求，使全年營收寫下歷史新高的佳績。商場的部分，因醫院看病人流回籠，加上去年年底前因屏榮醫院商場和義大醫院商場的加入，提高租金收入。截至目前，杏一台灣醫院型商場共有20座，學校型商場2座。

展望未來，杏一門市擴張策略不變，今年以拓展10%新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外，杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200-400坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。

周年慶 營收 電商

延伸閱讀

大陸電商物流需求 有望止跌回升

想進入電商該如何脫穎而出？專家：要有五大關鍵能力

新竹巨城周年慶業績「超標」 9天來客逼近80萬人次

杏一搶攻社區型門市市場 明年維持擴張10％腳步

相關新聞

買氣湧向成屋？專家：修法過關房市將有四大現象

房市各界視為「打炒房最重拳」的平均地權條例修正案，今（10）日獲立院三讀通過。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權...

杏一12月營收創歷史次高 全年營收站上70億元新高

杏一（4175）去年12月周年慶效益斐然，門市、商場和電商均創下亮眼的成績，挹注12月營收達7.36億元，年增率為12....

平均地權條例通過了 專家：降幅得超過3成才回到2019年

平均地權條例修正案今天三讀通過，房仲表示，2022年年初內政部即揭示，平均地權條例修正草案將會通過立院三讀，造成市場成交...

房市黑馬殺出重圍 塭仔圳重劃區房價兩年漲四成

近年央行升息、政府積極打炒房，但東森房屋研究中心統計實價資料近兩年新莊三大重劃區房價，塭仔圳重劃區房價漲勢最迅猛，平均房...

諾貝兒去年12月營收3.6億、年增8.9% 全年營收增10.2%

連鎖藥妝通路商諾貝兒（6844）公告2022年12月營收3.56億元，年增8.88%；2022年全年累計營收42.03億...

陽明去年營收3,759億元 再創高

陽明海運昨（9）日公告去年12月營收約為163.6億元，月減16.5%，年減53.4%；不過，2022年全年營收仍達3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。