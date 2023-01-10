杏一12月營收創歷史次高 全年營收站上70億元新高

杏一（4175）去年12月周年慶效益斐然，門市、商場和電商均創下亮眼的成績，挹注12月營收達7.36億元，年增率為12.09%，創下歷史次高。累計去年全年營收為72.33億元，較去年同期成長10.56%，創下歷史新高表現。

杏一去年12月舉辦周年慶，有效提升業績。杏一表示，不僅是對醫材有需求的顧客外，營養品、成人紙褲已成生活必需品，另外，後疫情時代，健康意識抬頭，保健食品需求也大增，因此，觀察12月商品銷售狀況，除醫材外，保健食品營業額成長超過一成，尤其是杏一自有品牌「御護」系列商品衝出佳績。除此，電商也因同步於線上推行周年慶，業績突飛猛進，去年12月有近7成的年增率成長幅度。

杏一除了去年12月週年慶活動，成功提高來客數及客單價成長10%左右，主要也是去年有20家新展門市的加入，加上醫院逐步解除管制，醫院型門市顧客回籠，以及去年5、6月台灣疫情急升，帶動快篩、藥品需求，使全年營收寫下歷史新高的佳績。商場的部分，因醫院看病人流回籠，加上去年年底前因屏榮醫院商場和義大醫院商場的加入，提高租金收入。截至目前，杏一台灣醫院型商場共有20座，學校型商場2座。

展望未來，杏一門市擴張策略不變，今年以拓展10%新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外，杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200-400坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。