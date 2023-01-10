房市黑馬殺出重圍 塭仔圳重劃區房價兩年漲四成

近年央行升息、政府積極打炒房，但東森房屋研究中心統計實價資料近兩年新莊三大重劃區房價，塭仔圳重劃區房價漲勢最迅猛，平均房價從2020年的每坪36萬，2022年來到50.4萬元，漲幅高達四成，另外頭前重劃區上漲26.9%，新莊副都心也漲22.5%。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，新莊三大重劃區各擁題材，頭前重劃區和新莊副都心都是發展較早的重劃區，生活機能相對完備，目前這兩區平均房價已經「坐五望六」，部分新推案的開價甚至上看七字頭。

至於塭仔圳重劃區，雖然起步較晚，但在五泰輕軌、泰板輕軌、交三轉運站、大學城等建設話題的加持下，長線來看，該重劃區房市能見度相當不錯。

東森房屋新莊新樹加盟店長楊宗翰表示，塭仔圳重劃區的總面積約400公頃，相當於2.6個台北信義計劃區。該重劃區鄰近捷運泰山站、捷運泰山貴和站、捷運輔大站、捷運丹鳳站等四個捷運站點，開車到台65線、國道1號、國道3號也很方便。

生活採買則可以到附近的輔大商圈、costco等地，近年來，除新莊在地居民外，也有不少在大台北地區工作的通勤族群入住這裡。目前塭仔圳重劃區的平均房價仍普遍落在4~5字頭，且以總價1500~1800萬左右的兩房含車位，剛需住宅最為熱銷。