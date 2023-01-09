快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

花蓮晚間7點31分發生規模4.7地震 居民驚：突然震一下

不當戰狼發言人？趙立堅新職務曝光 去年底神隱洩端倪

台灣高鐵年終出爐！2022累計營收成長 這月創全年高峰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵公司。本報資料照片
台灣高鐵公司。本報資料照片

台灣高鐵今(9)日經董事會核定2022年度年終獎金為「個人基本薪資2.0個月」。高鐵表示，下半年起國內整體防疫政策走向逐步解封，運量持續攀升，全年累計營收較2021年增加，已公告年終獎金為2個月。

台灣高鐵表示，年終獎金發給，係依照「薪資給付辦法」，綜合考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素，於年度終了時以專案方式核定。其實2022年高鐵還是受COVID-19疫情影響，雖全年度累計營收較2021年有所成長，評估未來高鐵營運狀況，董事會同意核予2022年度年終獎金為「個人基本薪資2個月」，預計1月11日匯入同仁帳戶。

國內去年10月開始解封，台灣高鐵載客率不斷攀升，2022年12月因年底國內旅運需求旺盛，運量達621萬人次，乘載率71.5%，為本年度最高一個月分，營收也來到全年最高峰的42.5億元，較去年同期的37.5億元成長13.2%。累計2022年全年運量達5416.2萬人次，平均乘載率53.3%，全年累計營收371.3億元，較110年的302.3億元增加60.1億元，營收成長達22.8%。

營收 年終獎金

延伸閱讀

全球市場觀測站／陸股解封題材熱炒

華航年終獎金出爐！比照長榮航發3個月、加薪3%

當8年主管職年終僅1萬2 原因曝光眾人傻眼：妳活佛轉世？

高鐵延伸屏東不經高雄車站 交通部：時任部長未留路廊

相關新聞

找清潔員1年媒合上千次都不成功 晶華：台灣薪資應5年翻倍

飯店業缺工情況嚴重，晶華（2707）麗晶酒店集團董事長潘思亮今（9）日表示，觀光業復甦最大問題是缺工，主因原因包括薪資與...

台灣高鐵年終出爐！2022累計營收成長 這月創全年高峰

台灣高鐵今(9)日經董事會核定2022年度年終獎金為「個人基本薪資2.0個月」。高鐵表示，下半年起國內整體防疫政策走向逐...

雖受疫情影響載客量 台灣高鐵2022年終兩個月

疫情延燒三年，觀光、運輸業位處疫情海嘯第一排，營運狀況受到影響，但台灣高鐵公司（2633）董事會同意核予2022年度年終...

餐飲業加速撤出大陸！瓦城僅剩2家門市在上海

餐飲業掀中國大陸撤退潮，繼八方雲集（2753）去年底撤出中國大陸，瓦城（2729）去年12月也再關二間門市，目前在中國大...

陽明總經理杜書勤：全球庫存已陸續去化、目前運價可以獲利

陽明海運（2609）總經理杜書勤表示，2023年變化太大，市況跟獲利變化現在很難估的準；就目前的全球的運價來推估，陽明還...

ŠKODA Taiwan 正式引進性能版OCTAVIA RS 全車系重新啟動接單

ŠKODA Taiwan 於今日 ( 1 / 9 ) 正式引進性能版的 OCTAVIA RS，五門斜背與五門 Combi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。