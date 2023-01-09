台灣高鐵年終出爐！2022累計營收成長 這月創全年高峰

台灣高鐵今(9)日經董事會核定2022年度年終獎金為「個人基本薪資2.0個月」。高鐵表示，下半年起國內整體防疫政策走向逐步解封，運量持續攀升，全年累計營收較2021年增加，已公告年終獎金為2個月。

台灣高鐵表示，年終獎金發給，係依照「薪資給付辦法」，綜合考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素，於年度終了時以專案方式核定。其實2022年高鐵還是受COVID-19疫情影響，雖全年度累計營收較2021年有所成長，評估未來高鐵營運狀況，董事會同意核予2022年度年終獎金為「個人基本薪資2個月」，預計1月11日匯入同仁帳戶。

國內去年10月開始解封，台灣高鐵載客率不斷攀升，2022年12月因年底國內旅運需求旺盛，運量達621萬人次，乘載率71.5%，為本年度最高一個月分，營收也來到全年最高峰的42.5億元，較去年同期的37.5億元成長13.2%。累計2022年全年運量達5416.2萬人次，平均乘載率53.3%，全年累計營收371.3億元，較110年的302.3億元增加60.1億元，營收成長達22.8%。