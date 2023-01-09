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工研院機器人、電動車等科技驚艷CES展場 「我視AI魚缸」榮登最佳看點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院參加CES 2023展出AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，也攜手和碩聯合科技共同參展展出「O-RAN管理系統完整解決方案」，更吸引通訊公司Jenesia 1商機洽談。工研院／提供
工研院參加CES 2023展出AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，也攜手和碩聯合科技共同參展展出「O-RAN管理系統完整解決方案」，更吸引通訊公司Jenesia 1商機洽談。工研院／提供

美國消費性電子展(CES 2023)於８日閉展，在經濟部技術處補助下，工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，吸引AP、Fox Business、IEEE、日本讀賣新聞及每月2千多萬流量的知名西文新聞網站Infobae等多家媒體採訪報導，超過1,600則國際報導，其中頂尖科技媒體Interesting Engineering報導「我視AI魚缸」為CES 2023五項新奇科技之一，ENVERITAS也以「BEST OF CES 2023」 （2023CES最佳看點）盛讚這項技術。知名市場研究機構Insider Intelligence數位健康專題報導「運動生理感測與指導數位分身」與「智感心運動眼鏡（iSportWeaR）」，Fox Business 記者 Kelly O’Grady 體驗後也讚賞「太棒了！這是我們運動人士想要的。」

全球疫情趨緩，今年CES展會規模較去年成長70％，吸引全球174個國家、超過3,200間參展商。工研院行銷九項創新技術，四天展期內吸引破萬人次參觀，同時也有逾千家國際產、學、研單位與工研院進行洽談，包括Nike、Panasonic、LG、3M、知名美國遊艇公司NAVIER、日本電信商Docomo、德國體育用品商ISPO Network及通訊公司Jenesia 1等公司。

工研院今年展出的AI人工智慧、ICT資通訊、機器人等九項創新技術，在AI、電動車、智慧製造及無人商機有多項創新應用陸續吸引洽詢，其中，「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會；來自時尚領域Echnofashion的Huseyin Ozturk表示：「我覺得RobotSmith可以有很大的應用，例如用在珠寶業的戒指跟銀飾手工拋光。

法國電力公司（Électricité de France S.A.；EDF）高階代表團認為，「碳化矽電動動力驅控器」很符合時下電動車市場需求；也有功率元件大廠認為此技術小而美，體積小、功率佳，希望有合作機會，提升產品優勢，強化公司的既有功率開關元件產品。線上洽談服務也從1月8日起持續提供，已有UL Solutions、南瑋實業等多家公司洽詢。

全球首創「我視AI魚缸」，魚隻辨識準確率可高達98％，依據遊客注視方向水族生物資訊即會呈現在顯示器上，勇奪「消費性電子展創新獎，為智慧育樂帶來更多未來創新想像。工研院／提供
全球首創「我視AI魚缸」，魚隻辨識準確率可高達98％，依據遊客注視方向水族生物資訊即會呈現在顯示器上，勇奪「消費性電子展創新獎，為智慧育樂帶來更多未來創新想像。工研院／提供
工研院「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會。其中，來自時尚領域的Echnofashion公司也看好可應用在珠寶手工拋光。工研院／提供
工研院「機器人史密斯（RobotSmith）」吸引韓國電子技術研究中心、工業領域、時尚領域專家洽談，期望有進一步合作機會。其中，來自時尚領域的Echnofashion公司也看好可應用在珠寶手工拋光。工研院／提供

CES 工研院 機器人

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