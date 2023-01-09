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中國大陸國境開放 南航國際及地區航線大增班

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中國大陸防疫政策解封，南航國際及地區航班部分，自1月起共執飛54條航線，每週航班量升至373班次。南航提供
中國大陸防疫政策解封，南航國際及地區航班部分，自1月起共執飛54條航線，每週航班量升至373班次。南航提供

中國大陸防疫政策解封，中國南方航空台北—上海航線上自2月1日起至3月31日增至每天一班，落地旅客不再需要隔離及PCR檢測。南航國際及地區航班部分，自1月起共執飛54條航線，每週航班量升至373班次。

為改善旅客服務體驗，南航在廣州白雲機場的中轉流程和配套服務也一步「升级」：國際到達航班恢復落地白雲機場T2航站樓，國際中轉旅客無需再受先前T1/T2间奔波之累；恢復南航轉南航「一票到底」服務，乘客始發站即可一次性辦理全程登機牌及行李托運手續，即到達廣州後無需再值機，亦無需提取行李再交運。

針對中轉等待時間較長的旅客，1月8日起恢復廣州中轉免費住宿服務。旅客可聯繫南航直屬營業部，或撥打95539客服熱線諮詢相關服務，也可直接在白雲機場南航中轉服務櫃檯申請。

同時，1月8日起，南航全面恢復國際航班相關特殊旅客服務，包括無成人陪伴兒童/青少年照顧、各類老人服務（含無陪老人服務）、小動物托運等（注：部分國際航班受境外疫情特殊管控影響或無法正常提供相應服務，相關旅客可在出行前就近聯繫南航直屬營業部，或撥打95539客服熱線諮詢）。

此外，1月8日起，白雲機場同步恢復144小時過境免簽政策。符合條件的旅客只需憑第三國簽證，及144小時內已確定日期和座位、前往第三國（地區）的聯程客票，向中國邊檢提出申請，即可經白雲機場在廣東省內停留144小時。

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