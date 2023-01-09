台泥DAKA三周年 設和平急難救助基金 促工廠社區共好

台泥（1101）今（9）日表示，自2020年1月9日將花蓮和平廠部分場域對外開放，成為台泥DAKA-開放生態循環工廠，今天屆滿三年，台泥也宣布正式成立「財團法人花蓮縣私立和平永續慈善事業基金會」。

台泥表示，這個和平永續基金會邀請和平廠所在的和平村村長、以及三位部落主席共同擔任董事，專款專用設立和平急難救助基金，用以幫助因緊急意外、家庭變故及面臨生活困境之貧困兒童與家庭，透過即時的急難補助支持，協助他們渡過危機與減輕家計負擔，以便能夠維持基本生活。

台泥表示，DAKA成立的宗旨就是與部落共同瞭望更美好的未來，是城鎮、工廠、永續、生活的共好。台泥董事長張安平更希望和平急難救助基金，能夠為部落以及下一代留下可長可久的資源。

台泥DAKA自開放以來三年內已經吸引超過606萬人次造訪。每一位造訪的旅人在園區停留消費，其實都參與了地方共好「一起做更好的事」，因為台泥DAKA不以營利為目的，園區邀請統一超商及星巴克門市進駐，將應支付給台泥的場域租金，轉為公益捐款投入DAKA所在地的和平國小教育基金。

教育基金主要用在改善學習環境，讓偏鄉孩童也有機會透過校外教學擴展視野；外聘專長講師至部落授課，讓和平學童有更多元學習機會。而這筆款項自2022年2月起轉投入和平永續基金會「急難救助基金」，和平永續基金會為張安平、嘉利實業公司、財團法人劍潭古寺共同出資成立。

台泥希望和平急難救助基金的設立如同為村民買保險，讓村民未來遭逢重大變故時可以得到即時的援助，只要是設籍一年以上的花蓮縣秀林鄉和平村之村民，遭受意外傷亡、災害或身患重病，身負家庭主要生計而無法工作者，致家庭生活陷於困境，即可申請救助金補助，金額為新台幣1萬元，最高上限5萬元，同一事故一年申請一次為限。台泥認為這筆款項幫助的將不只是現在的村民，也包括未來和平的下一代。

DAKA源自太魯閣族語–瞭望，代表的是台泥致力與工廠周邊社區共存共融的理念。台泥在DAKA園區招募訓練部落青年成為生態環境導覽員、設立市集協助部落村民創業，園區內7-ELEVEN雇用在地居民比例逐年提升至47%，三年來創造了有別於原本製造業以外的服務產業工作機會。

在DAKA清潔團隊服務最久的成員美玉說：「在部落的朋友一起在DAKA工作很開心，每天看著絡繹不絕的遊客，心中滿滿的感動，台泥DAKA的誕生，讓我有離家近的就業機會，在這裡，很溫暖、很有愛。」除此之外，台泥於2022年疫情期間開設每日往返和平村到花蓮市區的「和平村關懷巴士」，半年以來共有452人次搭乘，多為部落內有就醫需求的長輩，讓他們省去火車公車轉乘的辛勞；台泥也利用和平廠既有機電人才，推出「和平永續宅配修服務」，協助解決偏鄉因為距離，很難找來水電修繕的困擾，為和平村有需要的弱勢家庭進行水電修繕，至今服務工時達595.5小時。宅配修團隊成員忠明、家熏、賜權桌上經常滿是村民慰勞與感謝的飲料，身為台泥人的他們，在部落裡穿梭修繕，也開啟了互送關懷的好循環。