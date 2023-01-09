廣越去年營收衝破200億元 創歷史新高

廣越（4438）今（9）日公告去年12月合併營收15.56億元，較去年同期成長4.62%，累計全年營收達200.62億元，創歷史新高紀錄，較去年同期成長54.22%。廣越總經理吳朝筆表示，去年營運成長主要受惠各大品牌客戶擴大下單，接單暢旺，另，因產品類別以中高價位的羽絨服飾為主，較不易受通貨膨脹及市場波動影響，轉投資子公司金漢因在針織成衣領域擁有優異生產技術，去年營運亦顯著成長，使集團營運規模逐年擴大。

廣越2022年合併營收突破200億元，營運攀向歷史高峰，展望2023年，公司表示，各品牌客戶訂單持續開發中，另在營運展望及策略上，集團亦持續致力於分散產品類別，擴張生產基地，以期集團營運淡旺季之區隔能逐步淡化，營運規模也將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶的代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等；2022年底更正式打入Lululemon供應鏈，預期未來兩年將對廣越營運帶來挹注，看好廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。