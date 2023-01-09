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KKCompany拆分另成立軟體科技集團 新舵手王献堂擔任

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
KKCompany集團宣布拆分，成立KKCompany Technologies 集團，由王献堂擔任集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。圖／KKCompany Technologies 提供
KKCompany集團宣布拆分，成立KKCompany Technologies 集團，由王献堂擔任集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。圖／KKCompany Technologies 提供

旗下擁有KKBOX與串流技術的KKCompany 集團今（9）日宣布分拆，KKCompany將更名為KKCulture集團，另成立以「軟體科技」為核心的 KKCompany Technologies集團，由王献堂擔任集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。

2005年KKBOX正式推出，從音樂平台演進為亞洲最具影響力的聲音社群品牌，發展串流技術、串流影音、投資創作等事業後，2021年底成立KKCompany集團，囊括5大事業體，包聲音社群（KKBOX）、影音串流服務 （KKTV）、娛樂藝文活動展演（KKLIVE）、文創投資（KKFARM）、串流技術（KKStream）等。2023年初再度宣布拆分，將技術與軟體服務和創作者分流。

KKCompany Technologies集團旗下未來將包含KKBOX、KKStream、Going Cloud等三大自有產品品牌，核心技術橫跨音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等不同領域。

KKCulture集團將以「影響力經濟」為發展核心，繼續由KKCompany集團創辦人林冠羣擔任執行長，旗下將包含KKFARM、KKLIVE 與 KKTV，未來專注投入「創作者經濟、內容創作」等領域發展，協助創作者，並提供機會、資源與技術，共同來形塑文化。林冠羣表示，自己將秉持當初創辦KKBOX的精神，繼續在 KKCulture 集團為創作者努力。

KKCompany集團創辦人暨執行長林冠羣表示，看好由王献堂及專業經營團隊所帶領的KKCompany Technologies 集團，創造集團下一個事業高峰。王献堂表示，將透過提供軟體技術服務，與客戶、合作夥伴攜手，從台灣出發，加速亞洲市場業務拓展及培育跨國人才，是未來三年最重要的核心營運策略。

KKBOX 軟體

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