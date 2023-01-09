裕民第3艘LNG 雙燃料海岬型散裝船「裕信輪」今交船

遠東集團旗下九大上市公司之的裕民航運（2606）子公司於今(9)日舉行台北及上海兩地同步視訊連線的新船「雲命名」儀式。這是4艘LNG船的第3艘。裕民航運與跨國礦商英美資源集團(Anglo American plc.)簽署的四艘液化天然氣(LNG)雙燃料動力散裝貨輪10年長期運務合約，是散裝業界首例，象徵著兩家公司為環保減碳的堅持。

裕民子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託上海外高橋造船有限公司建造4艘190,000載重噸LNG 雙燃料NOx Tier III海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中第3艘為『裕信輪』(M.V. “Ubuntu Integrity”)，於今(9)日舉行台北及上海兩地同步視訊連線的新船「雲命名」儀式。台北典禮會場由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請台灣電力公司副總經理王振勇先生之夫人林美慧為「裕信輪」命名。典禮在徐旭東董事長、王振勇副總、林美慧女士及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕信輪船長299.88公尺，船寬47.5公尺，載重噸190,000公噸，秉持一貫的綠色航運信念，以節能環保概念打造出節能永續船舶，使用LNG為燃料動力，有效減少溫室效應氣體的排放達到減碳的目的，此外，新船配置先進的 MAN Energy Solutions’ high-pressure ME-GI引擎，不但大幅降低CO2排放量，更有效減少甲烷逸散(methane slip)及生態足跡的影響，同時增加營運效益與可靠性。

裕民致力於為下一代留下更美好的環境，打造更加環保的綠色船隊，這次與策略夥伴Anglo American的合作，展示了裕民永續願景的具體行動，也成為國際上最早使用LNG燃料動力的散裝航運業者之一，即將入列的新船為減碳計畫下船隊汰舊換新的生力軍，隨即將正式投入營運，此船型相較於傳統燃料預期可降低碳排達25%以上，將為裕民帶來節能減排之實際功效並提升整體船隊營運競爭力。

裕民於永續經營及ESG的努力一直不遺餘力，在2022台灣企業永續獎(TCSA)中，榮獲《企業永續報告獎》運輸業金獎殊榮，同時為《富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index》《台灣永續指數 FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index》成分股，都是來自國內外的肯定。裕民關注各項國際永續倡議的發展，掌握永續脈動及趨勢。

2022年響應工商協進會「1.5度C氣候行動宣言」，邁向低碳轉型，另外簽署「R20氣候行動區域組織」之氣候倡議書，承諾投入資源對抗氣候變遷，支持亞洲地區的氣候行動，以永續運輸，連結世界，打造淨零未來。同時加入Getting to Zero Coalition國際組織，承諾規劃打造以零碳排燃料為動力的船舶，達到海洋淨零碳排放的目標。

裕民落實企業責任及治理精神，實踐公益，重視職業安全及人權，倡議公正轉型，達成社會共融。裕民重視員工福祉，獲得國民健康署「職場認證」健康促進標章，並連續兩年獲得HR Asia《亞洲最佳企業雇主獎》。加入《海洋反貪腐網絡》(MACN)平台，與國際政府、民間組織合作，打擊航運業貪腐行為。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。