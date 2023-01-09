陽明總經理杜書勤：全球庫存已陸續去化、目前運價可以獲利

陽明海運（2609）總經理杜書勤表示，2023年變化太大，市況跟獲利變化現在很難估的準；就目前的全球的運價來推估，陽明還是可以獲利。全球的庫存已經陸續去化，期待第三季貨量能出來，運價有望同步攀升。

考量到亞洲區過農曆年，今年元月下旬到2月上旬減班數量約正常水準的5成。目前都長約的談判都還在拉鋸戰當中，推估BCO、船公司、鐵路公司，每年3月都會召開一個研討會，研討會找來專家看法，會是一個市場討論長約簽約價格的指標。

今年海運市場很難看的懂，主要是受到正、反面的因素都有，對航運業來說，去年是航運業有史以來最好的一年，是「空前」但希望不是「絕後」；不過，運價及運量變動都還很大，陽明全年會不會出現虧損，現在真的沒有辦法說的準，就目前的運價還是獲利情況。

遠東到美東本周跌破3000美元關卡，每FEU(40呎櫃)達2,845美元，美東線到目前為止是貨櫃輪獲利最好的航線；遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,414美元；

遠東到地中海運價上漲，每TEU(20呎櫃)達1,855美元，目前表現相當強勁；遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,050美元。

杜書勤進一步分析，不利的因素包括通膨及俄烏戰爭地緣政治存在風險，油價高漲，不過油價的影還是市況好不能；另外，大陸提早放年假，市場沒有貨，疫情可能會影響大陸碼頭港口作業人力。

看好的因素，主要是考量新年度IMO開始實施新環保法規，船舶會陸續排隊加裝脫硫器及減速，間接降低船舶供給量，市場供需變動大，全球的船數跟船速都會同步受影響，有助於供需平衡，這基本上對航運是好的。