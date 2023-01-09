桃園鐵路地下化這一站交易量多最便宜 信義房屋揭原因

桃園鐵路地下化是讓桃園都市轉型的重大建設，預計119年7個車站全部完工，沿途橫跨桃園區的桃園站、中路站、八德區的桃園醫院站、中壢區的內壢站、中原站、中壢站及平鎮區的平鎮站，桃園市各地政事務所攜手合作，以實價登錄不動產交易資料為基礎，針對7個站點周邊500公尺內的地區進行價量分析，111年第三季交易均價最低且交易件數最多的是平鎮站計32件，專家分析有房價基期低、住宅區產品選擇性多、火車通勤族搶進3原因。

信義房屋平鎮店專員范姜世旻分析，平鎮火車站周邊之所以交易量大，原因有三，第一點為平鎮區相較於桃園區與中壢區，房價基期本就較低，而平鎮車站周邊與中壢市區屬共同生活圈，去年中壢市區房價處於高點時，許多市區的買盤轉而到平鎮市區買房；中壢市區新古大樓單價約30-40萬，而平鎮市區的新古大樓單價約26-28萬；中壢市區20-30年的中古大樓單價約22萬，平鎮市區則是18-20萬。

第二點為平鎮火車站周邊為大樓型產品居多的純住宅區，物件選擇性多，而中壢市區為商業區，則以透天型產品居多，因此有電梯大樓居住需求的購買族群就會到平鎮火車站周邊買房，范姜世旻表示，區域內10年內大樓約有2個社區，而20-30年的中古大樓則約有10個社區，只要新古大樓一釋出，購屋族需求性高。

范姜世旻表示，第三點為平鎮火車站設址吸引火車通勤族購買，因平鎮火車站位置位於楊梅埔心站與中壢站之間，滿足了自住客搭火車至雙北或桃園市區上班的通勤需求，因此有年輕族群考量交通優勢購屋，也有原住在中壢市區的退休族群，想找寧靜的居住空間，會選擇到平鎮火車站周邊買房。

范姜世旻表示，而平鎮火車站周邊也陸續有商場進駐，包括已有大型商場特力屋，新富市場也完工，目前已有全聯購物中心進駐，並有停車場，未來也將招商，會成為現代化的傳統市場供民眾採買；未來興建地下化平鎮火車站，也會一併重整周邊的陸橋與地下道，屆時周邊的市容將煥然一新。