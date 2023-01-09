智伸科12月營收月年雙減 後市法人持正面評價
智伸科（4551）去年12月營收月減13.5%。年減1.5%，法人機構指出，表現略低於預期，不過，受惠於醫療產品出貨倍增及匯兌利益帶動，2022年營收獲利續增，而汽車、醫療產品將成為2023年成長動能主要來源，帶動本業獲利向上，後市維持正面評價。
分析師表示，智伸科去年12月營運受到中國大陸疫情影響，客戶拉貨力道放緩，營收呈現下滑，第4季方面，受到供應鏈庫存調整、中國疫情影響，各產品出貨皆相對下降，單季營收季減6.1%、年增1.7%。今年第1季方面，隨著中國解封及染疫高峰有望逐步消退，農曆年後有機會見到回補庫存潮，市場看法審慎樂觀。
2022年方面，汽車產品受車用晶片短缺、中國大陸防疫封控政策影響，營收缺乏成長動能。電子、運動產品過去兩年受惠於疫情影響，營收基期墊高，全年營收表現平緩，獲利能力方面，產品組合朝正向發展，但因面臨原物料價格、運輸成本、新廠經濟規模等因素影響，預估毛利率小幅下降至27.25%，預估稅後純益年成長18%，每股稅後純益（EPS）約12.3元。
2023年方面，市場預估營收99億元，年增7.2%，其中，隨著車市需求回升，預估汽車產品營收動能向上，加上電子產品庫存調整有機會進入尾聲，隨著本季新品推出，預估全年年營收動能平穩，此外，醫療產品受惠於既有客戶滲透率提升、下半年切入新客戶供應鏈，預估全年營收維持高速增長。
獲利能力方面，受惠於營收規模增加且產品組合優化，預估毛利率提升至28%，若業外較無匯兌利益挹注，預估稅後純益13.9億元，與去年相當，EPS約12.1元。
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