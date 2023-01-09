小七推CITY CAFE「大吉大利柑橘風味拿鐵」搶開運商機
再兩周即將迎接新春兔年，開運秘訣成為民眾熱門討論話題。瞄準新春運勢商機，7-ELEVEN自1月11日起CITY CAFE首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，每杯限量贈送含「大」、「吉」、「利」字樣的立體橘子杯塞乙個(字樣款式隨機)，預計引爆收藏風潮。此外，7-ELEVEN APP及官方LINE雙平台舉辦「錢兔似錦刮刮樂」雙重抽數位活動，新品與新春活動預計可帶動相關業績成長1成。
據統計，近10年手搖飲市場成長3倍，瞄準800億手搖飲商機，7-ELEVEN觀察CITY CAFE風味飲品業績連年成長2成以上，去年8月跨界合作蜜蜂工坊推出蜂蜜拿鐵，創下首月銷售破80萬杯佳績。今年特別搶先於年前推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」全新結構風味飲品，除了掌握新春年節氛圍，更因應冬季為柑橘產季，以黃金比例調和柑橘香，結合CITY CAFE拿鐵咖啡，咖啡甘醇風味與柑橘果香交織賣點十足。
此外，為搶攻眼球商機，7-ELEVEN特別客製限量32萬個立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，以「橘」與「吉」諧音創意發想，凡購買大吉大利柑橘風味拿鐵即可免費贈送「立體橘子杯塞」，民眾可蒐集大吉大利四字，象徵今年萬事吉利。而CITY CAFE杯身、杯套也同步換上新春新裝，以喜氣的紅色及年節元素設計CITY CAFE 2023兔年杯。
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