資金回流蛋黃區 板橋重現房價9字頭
東森房屋研究中心彙整實價登錄資料指出，近年全台房市快速升溫，新北蛋黃板橋區房市也重返榮耀，2022年板橋總計有5筆住宅大樓的成交單價衝破9字頭。
東森房屋研究中心葉沛堯經理表示，2014年房市反轉，再加上央行管制與豪宅稅等利空衝擊，板橋豪宅買氣直落，連帶著全區的交易量能也出現滑落。
但最近幾年在中美貿易戰、投資台灣三大方案、台商回流等利多因素的帶動下，板橋房市也交出佳績，暌違多年，終於再度出現多筆9字頭成交案，為區域房市注入了一劑強心針。
他表示，本次出現9字頭成交案的兩個社區分別位於捷運江子翠站及捷運板橋站周邊，且均為屋齡較新的新成屋，隨著板橋核心區域內可供開發的大面積素地愈來愈少，這類坐擁精華地段的新建案也會愈來愈稀缺，價格站上天花板自然也在意料之內。
東森房屋板橋大新板加盟店經理沈裕勝表示，板橋與台北市僅有一橋之隔，房價卻比台北市便宜許多，近年來磁吸了許多雙北通勤族定居板橋，而且板橋是新北舉足輕重的交通樞紐與商業聚集地，區域房市支撐力相對較強，房價更具保值性。
沈裕勝表示，除豪宅林立的新板特區外，新埔生活圈內目前房價仍普遍落在4~5字頭，與周邊新板特區動輒7~8字頭的房價相比，新埔生活圈很有競爭力，25坪左右的兩房中古大樓總價僅需1,400~1,500萬左右，兩房中古公寓的總價更是低至1000萬左右，口袋不深的購屋民眾可以多留意。
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