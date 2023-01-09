跌了！ 新北四大重劃區房價同步下滑

新北市政府地政局今（9）日公布111年第3季住宅價格指數，四大整體開發區，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為133.06、115.79、122.19及105.94，與上季相較均下挫，分別下跌0.1%、1.62%、0.19%及0.92%。

分析原因主要是整體開發區房價水準已達相對高點，惟受金融政策影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格略跌。

新北市政府地政局每季製作「新北市不動產市場分析季報」，提供多元房市訊息及專題分析供外界參考。

最一季去年第3季住宅價格指數，111年7月至9月之全市住宅價格指數分別為127.38、127.91、128.46，整體指數呈現持平走勢，月漲幅介於0.35%至0.47%之間，漲幅已相對收斂。

觀察新北市8大次分區111年7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率大致為0.71%以內的漲跌幅穩。

地政局表示，新北8大次分區中，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水等次分區，本屬交易較為熱絡之區域，加上區域內因有捷運線經過或規劃，具生活機能成熟優勢，剛性購屋或換屋需求仍有效支撐區域房地產市場，價格平穩。

第3季新成屋指數為118.01，略跌0.18%，與上季相較呈現持平趨勢，雖與去年同期相較仍有上漲7.62%，但整體走勢已趨緩，主要受到央行逐步升息、土建融利率調漲、買賣雙方議價空間增加等因素影響，指數因而呈現微幅下跌。

第3季各捷運線指數大致呈現平穩趨勢，板南線(板橋段)、板南線(土城段)、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線及環狀線指數漲幅皆僅在1%以內；新店線及淡水線指數則有微跌趨勢，整體仍呈現相對平穩態勢，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。