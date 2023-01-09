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2023台灣燈會在台北 趣味創意攝影比賽即將起跑

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台灣燈會在台北 巨兔東區現蹤 台北市觀傳局昨天曝光「2023台灣燈會在台北」光展區最新作品「「穿梭·未來·兔子洞」，在忠孝復興站2號出口前以12公尺高的兔子洞，象徵捷運站體通道，要帶給市民充滿想像的未來場景，還有兔子造型充氣裝置作品「Hi Hide」，作品呈現調皮的兔子將自己身體埋起來，悄悄張望車水馬龍的東區街道。圖／台北市觀光傳播局提供
台灣燈會在台北 巨兔東區現蹤 台北市觀傳局昨天曝光「2023台灣燈會在台北」光展區最新作品「「穿梭·未來·兔子洞」，在忠孝復興站2號出口前以12公尺高的兔子洞，象徵捷運站體通道，要帶給市民充滿想像的未來場景，還有兔子造型充氣裝置作品「Hi Hide」，作品呈現調皮的兔子將自己身體埋起來，悄悄張望車水馬龍的東區街道。圖／台北市觀光傳播局提供

2023台灣燈會「光源台北」即將在2月5日至2月19日展開，為響應台灣燈會睽違23年重返發源地－台北，台北市商業處與台北市北門相機商圈發展協會攜手合作，共同辦理「2023台灣燈會趣味創意攝影比賽」活動，邀請民眾在賞燈之餘，發揮創意捕捉燈會的多元趣味以及賞燈歡樂的氣氛，並在時空及科技的蛻變下，結合創新的應用，讓作品的創意與表現更顯獨特，參加還有機會獲得豐富的大獎以及於台北捷運燈箱刊登展出，邀您一起來分享所見之美。

北市商業處表示，北門相機商圈是台北市重要的攝影器材產業聚落之一，對於專業攝影、媒體從業人員或是業餘攝影愛好者，皆能提供專業多元服務，並建立起攝影設備專業領域的品牌定位。市府自2014年起持續挹注資源，輔導北門相機商圈辦理各式攝影教學課程及「大稻埕情人節」、「台北燈節」等主題攝影比賽，皆獲得廣大迴響，更有許多參賽者因此獲得關注與肯定，進而投注更多熱情，為攝影領域帶來正向動能，開拓更多元的可能性。

台北市北門相機商圈發展協會表示，本次配合市府2023台灣燈會在台北活動，邀請各方攝影好手及愛好者以數位相機、傳統相機、手機等器材拍攝2023年2月1日至2月19日燈會活動期間，台灣燈會或台灣省城隍廟現場的創意燈景與人文互動、街景特寫，呈現燈節歡樂氣氛與動人的時刻，只要攝影成果畫面表現自然，作品無限制修圖及後製。參賽者不僅有機會獲得單眼相機、攝影配件及相機街購物金等多項大獎，得獎作品更將於台北捷運燈箱刊登展出，邀請大家盡情發揮創意，記錄下最獨特的瞬間。

本屆攝影比賽徵件自2023年2月1日至2月28日止，參賽民眾可選擇將照片輸出成6×8吋送到指定地點，或加入「台北相機街LINE@好友」透過LINE中的說明指示上傳交件。更多活動詳情歡迎至台北相機街官方網站(https://camstreet.com.tw/2434/)，及2023台灣燈會官方網站 (https://tw-light.taipei/)查詢。

台灣燈會

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