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中鼎拿下中東卡達大單！打造全球最大乙烯廠 總投資額逾1800億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中鼎董事長楊宗興。記者蘇健忠／攝影
中鼎董事長楊宗興。記者蘇健忠／攝影

中鼎集團（9933）今（9）日公告，拿下中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫之乙烯廠統包工程，總投資額達60億美元（約新台幣1832.83億元），該案預計2026年底完工投產，屆時將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

中鼎董事長楊宗興表示，中鼎以豐富的乙烯工程技術經驗，導入模組化、自動化及關鍵設備與材料採購等創新模式，獲業主的信賴與肯定，成功得標該案，公司也將以最值得信賴的工程品質與工安管理，如期如質完成客戶的託付。

中鼎表示，RLPP專案計畫業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP）為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立之合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。

RLPP專案計畫地點位於卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的兩座高密度聚乙烯（HDPE）廠，總投資金額達60億美元（約新台幣1832.83億元）。

上游的乙烯廠建廠方面，由中鼎與南韓三星工程聯合承攬，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備；後續的採購及建造工作，則由聯合承攬團隊執行。完工後，該乙烯廠年產量將達208萬公噸，所產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯使用。

中鼎深耕煉油石化工程領域逾40年，在全球完成無數艱鉅的煉油、石化、天然氣和化學領域的大型工程專案，近年指標案包括世界最大陸上專案模組美國GCGV 110萬噸乙二醇統包工程，創下7,700萬安全工時紀錄的阿曼LPIC EPC 1專案，以及卡達QAPCO裂解爐及乙烯儲槽、LR-2第二期煉油廠擴建工程等專案。

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