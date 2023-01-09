星宇航空第二架A350來台 為4月開航北美航線儲備能量

星宇航空（2646）今日上午07:07迎來第二架A350-900廣體客機，機身編號為B-58502。此架A350-900廣體客機於法國時間1月8日上午11:15由星宇航空董事長張國煒從法國土魯斯親自駕駛回台。星宇航空機隊加入第二架A350-900客機後，機隊規模更加完整，同時也為4月開航北美儲備能量。

張國煒表示，隨著第二架A350-900新機加入星宇航空機隊，我們在短、中及長程的航網版圖將更加完整，也為北美與東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力。台灣精緻的在地文化也能經由航網的擴大，而飛上高空，滿足重視質感體驗的旅人對頭等艙、商務艙及各艙等的期待。

星宇航空A350-900的頭等艙及商務艙為全台唯一配置個人拉門，享有獨立空間；且配備零重力（Zero G）模式的座椅，提供旅人自然放鬆的角度，減低腰背部的壓力，舒緩旅途的疲勞。A350-900共有四艙等，四席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位。

客艙設計由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板，打造兼具奢華精緻及舒適如家的客艙空間。客艙情境燈光不僅可依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明，將五感體驗再升級。此外，A350-900全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備。A350-900也同時提供Galactic Wi-Fi 機上無線網路服務，即使在空中也能與世界零時差接軌。

機隊方面，星宇航空按規劃穩步擴張，目前共有13架A321neo、四架A330neo與二架A350-900，總機隊數量達19架。A350-900新機規劃於春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在國人旅遊旺季放大航班運能，讓國人再次與世界緊密連結。此外，星宇航空規劃於4月正式開航美國洛杉磯，帶著來自台灣的精緻服務與在地文化飛越太平洋，為更多旅客提供精緻的質感飛行享受。