阿聯酋航空台籍空服員 揭密杜拜10大私房景點

即將到來的10天農曆春節正是出國旅遊的好時機，位居台灣及歐洲、非洲之間的國際航空樞紐杜拜，絕對是旅客們不容錯過的度假首選，每年12月至3月是杜拜一年中天氣最為涼爽且適合旅人到訪的季節，阿聯酋航空台籍空服員Ethan與Anya亦大方分享他們心中的杜拜10大私房景點。

Ÿ One Degree Café快閃店

這家獨特的沙漠快閃咖啡店於2021年首次開幕，2022年冬季再次回歸！One Degree Café位於杜拜與沙迦（Sharjah）邊界，旅客可在純白色的座位區品嚐多種精品咖啡、欣賞火舞、live band音樂及埃及傳統的轉裙舞等限定表演，一邊將遼闊無比的大漠景色盡收眼底，也可於黃昏下騎著駱駝浪漫散步。One Degree Café還貼心設置多個特色場景，讓訪客拍攝時髦感十足的打卡美照。

Ÿ 伊莉莎白女王二世飯店 （Queen Elizabeth 2）

由雅高酒店集團（Accor Hotels）營運，服務40年後光榮退役的伊莉莎白女王二世號，為唯一一艘改造成漂浮飯店的豪華郵輪。除了舒適的客房，旅客更可趁日落時於甲板上一覽著名的杜拜天際線、參加飯店的Heritage Tour瞬間穿越回到1960年代，或前往以深色實木與奢華皮椅妝點的The Golden Lion，享用各款佳釀及美味小點，體驗傳統英式酒吧豪華卻不失溫暖的沉穩魅力。

Ÿ Kulture House Dubai

Kulture House 位於朱美拉（Jumeirah），是一個集手工咖啡館、商店及展示當地藝術家精選作品的概念店，也是一個多功能空間，有時甚至變身成傢俱店、花店或攝影畫廊。Kulture House的室內設計展現創辦人對旅行及文化的熱愛，讓旅客在放鬆空間探索多元文化時，也可享用美食饗宴。

Ÿ 阿薩卡藝術區（Alserkal Avenue）

阿薩卡藝術區為70多家當代藝術畫廊、視覺與表演藝術組織、設計師及手工藝的集散地，接待全球旅客體驗多元文化藝術之美。訪客可於1月28日至29日至現場造訪杜拜唯一融合藝術、美食、live music及教育活動的庫斯藝術節（Quoz Arts Fest），參加市集與有趣的工作坊。

Ÿ Jameel 藝術中心（Jameel Arts Centre）

座落於杜拜灣狹長的土地上，全白的外觀讓Jameel 藝術中心猶如河岸上的閃爍星辰，成為杜拜最迷人的建築地標之一。Jameel 藝術中心為一家獨立機構，致力透過學習、研究與藝術委託的方式向大眾展示當代藝術並促進社區參與。出發前建議先至官網查詢近期展覽。

Ÿ 綠色星球（The Green Planet）

綠色星球為有四層樓高的熱帶雨林，是老少咸宜的必訪景點。旅客可與超過3,000種鳥類、昆蟲及爬蟲類等動植物近距離接觸，認識自然的奧妙；甚至於不同樓層欣賞鳥類生活樣態的同時，鳥兒就在身旁自在飛翔。

Ÿ Twiggy by La Cantine

Twiggy by La Cantine非常適合想要同時享受美食、游泳或只是慵懶地等待日落的旅客。除可舒服的躺在無邊際泳池旁做日光浴，旅客還可在地中海餐廳欣賞杜拜灣美景，享用具有Twiggy海灘俱樂部風格的多樣美食。

Ÿ 鮮魚海灘小館（Fish Beach Taverna）

鮮魚海灘小館為位在Le Meridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark內的海邊餐廳。純白的建築、以鵝卵石鋪成的小路及波西米亞風裝飾，都讓旅客彷彿一秒置身希臘。旅客亦可在迷人的日落或星光熠熠的阿拉伯夜空下，品嚐土耳其及希臘風味佳餚。

Ÿ 杜拜灣碼頭（Dubai Creek Harbour）

不需依賴濾鏡，杜拜灣碼頭充滿活力的氛圍，讓旅客在與家人或愛人們沿著海港漫步時，隨手就能拍出美不勝收的照片；走累了亦可至附近的餐館或咖啡廳休息片刻、看看日落。旅客還可至市區中的野生動物保護區—Ras Al Khor Wildlife Sanctuary，在自然棲息地近距離賞鳥。

Ÿ 杜拜運河（Dubai Canal）

杜拜運河是一條全長3.2公里的人造運河，於2016年9月16日啟用。旅客可於運河上三座精心設計的人行天橋，緩步徐行欣賞美景。沿岸設有購物中心、飯店、400 多家餐廳、住宅，旅客也可以選擇騎乘鐵馬，從不同角度享受沿途景緻。