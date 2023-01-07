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去年12月預售推案放量逾1200億，惟建案價格硬、買氣難突破

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
代表北台灣新建案市場概況的「房市風向球」，2022年12月分數為46.8分，分數較11月41.5分增加5.3分，對應燈號重回綠燈；與2021年同期（49分）相比，分數減少2.2分。風向球六大構成項目呈現「四升、二平」，其中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。住展雜誌提供
代表北台灣新建案市場概況的「房市風向球」，2022年12月分數為46.8分，分數較11月41.5分增加5.3分，對應燈號重回綠燈；與2021年同期（49分）相比，分數減少2.2分。風向球六大構成項目呈現「四升、二平」，其中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。住展雜誌提供

代表北台灣新建案市場概況的「房市風向球」，2022年12月分數為46.8分，分數較11月41.5分增加5.3分，對應燈號重回綠燈；與2021年同期（49分）相比，分數減少2.2分。風向球六大構成項目呈現「四升、二平」，其中預售推案量、新成屋戶數、來客組數、成交組數分數上揚，待售建案個數、議價率分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，市場買氣低迷下，新北、桃園重劃區相繼出現指標新案開價「以退為進」，銷售前期主推價位相對平實的戶別，吸引想撿便宜的消費者上門，取得優於區域平均的人氣與買氣；此舉將影響當地成交行情，進一步衝擊周邊建案銷況，使高價建案進退兩難。

成采錡分析，上月新屋市場因銷售一段時間的建案，其代銷業者除要對業主交代，還需顧及已購客的感受，兩大包袱牽制下，較難在價格上讓步，使銷況陷入瓶頸。

選後新案出籠，12月預售屋推案量近1,300億元，較上月大增逾400億元，月增超過四成。大台北預售屋單一案量逾20億元以上的指標案有台北市-大同「首岳」、士林「築觀」和「碩樺Artist」、北投「宏普陽明」；新北市-新店「名毅吾山-靚山區」、鶯歌「宏國青田」、三重「都廳大院」、林口「森聯上上謙-森越」、土城「紅布朗花園」等。

桃竹地區預售屋單一案量逾20億元以上的指標案，則有桃園市-中壢「A20綻」、龜山「合展家禾」、大溪「合雄豐韻」、蘆竹「築心匯」；新竹市-北區「浩瀚森PARK」等案。

新成屋供給也有增加，12月完工釋出的新成屋戶數約150戶，單一案量逾15億元以上的指標案有台北市-大安「首泰信義」及新北市-新莊「明水一二」。

風向球追蹤的指標案12月平均每周來客組數約18.8組，較11月17.3組增加1.5組，月增幅約8.67%；12月住展風向球追蹤的指標建案平均每周成交組數約2.2戶，較11月1戶成長超過一倍。只是，平均來客組數、成交組數上揚，為部分剛公開指標個案表現較佳所致，不代表整體市場買氣回溫。

由於市場買氣集中特定個案，北台灣待售建案持續增加，12月達1,095個，較上月增加3.2％。議價率則微幅上升，12月平均議價率約10.53％，較上月增加0.38個百分點。

成采錡表示，儘管議價率變動幅度不大，業者仍需嚴陣以待，因當前市場的買氣水準，不足以消化如此龐大的供給量。

建案 買氣

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