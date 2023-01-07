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遠雄集團捐千份年菜 助弱勢家庭圍爐過好年

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
號召員工關懷弱勢，遠雄海洋公園、悅來飯店、悅樂旅店的夥伴們，不畏來回六小時的車程，從花蓮驅車而來。遠雄文教公益基金會提供
號召員工關懷弱勢，遠雄海洋公園、悅來飯店、悅樂旅店的夥伴們，不畏來回六小時的車程，從花蓮驅車而來。遠雄文教公益基金會提供

農曆春節，一家團圓吃年夜飯，是家家戶戶最期待的盛事之一，但對許多弱勢家庭來說，可能是種奢望。遠雄文教公益基金會自2019年開始，與安得烈食物銀行合辦「年菜送暖公益活動」，號召集團志工打包年菜食物箱，儘管歷經疫情，五年來不間斷，就是為了幫助經濟不穩、三餐不定的弱勢家庭，好好圍爐安心過年，累積至今共捐贈1,215箱年菜，幫助近5,000人在除夕夜，享用到豐盛年夜飯。

年菜食物箱中包含雞湯、佛跳牆、肉類等10多個品項，豐盛且營養均衡，為號召員工關懷弱勢，響應善舉，遠雄海洋公園、悅來飯店及悅樂旅店的夥伴們，特地從花蓮驅車而來，不畏來回六小時的車程，就是要延續這份愛心，送暖到台灣各角落。首度參與包裝年菜的遠雄遊憩休閒事業體董事長武祥生表示：「第一次參與年菜送暖活動，看到同仁們有條不紊的同心協力將年菜裝箱，對公益展現熱情，相當感動。遊憩事業是傳遞歡樂，和同仁一起參與社會關懷，將歡樂結合愛，傳遞給弱勢家庭，期望他們能在年節期間，感受到遠雄的愛與溫暖。」

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「每年農曆春節前夕，遠雄文教公益基金會參與安得烈食物銀行年菜箱計畫，期盼帶給他們的不只是溫飽，更能陪伴他們走過人生低谷，支持他們走過困境。」遠雄文教公益基金會秉持ESG永續影響力，以「改變，有我們撐你」的品牌精神，幫助弱勢家庭，善盡企業ESG社會責任。藉由公益年菜，為弱勢家庭送上暖心祝福，傳達對社會弱勢的雙倍關懷，盼能拋磚引玉鼓勵更多社會資源投入，讓社會每個角落都充滿陽光與溫暖。　

年菜食物箱中包含雞湯、佛跳牆、肉類等10多個品項，豐盛且營養均衡。遠雄文教公益基金會提供
年菜食物箱中包含雞湯、佛跳牆、肉類等10多個品項，豐盛且營養均衡。遠雄文教公益基金會提供

年菜 遠雄 弱勢家庭

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