房市降價誰響第一槍？專家預言這些建商、區域

新建案買氣急凍已一段時間，不少人期待價格鬆動以便進場，元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，過去經驗，推案量大的新興重劃區、推案量較大/庫存較多的建商，以及區域創高價的建案，在買氣無法維繫下，最可能降價，想殺價買房購屋者可以多留心。

周昆立指出，過去半年預售市場交易慘淡，2021年9~12月景氣高峰時，平均每月可達1.2萬件，但2022年從5月開始，已連續6個月預售揭露件數都只有6千多件，較去年9~12月旺季呈現腰斬，雖然現在預售屋價格還沒明顯修正，但量縮市況已讓建商壓力越來越大。

以過去經驗來說，推案量大的新興重劃區、推案量較大/庫存較多的建商，以及區域創高價的建案，未來價格最可能出現下修。

以推案量大的新興重劃區來說，近年房價狂飆的雙北以外縣市，如推案量大的桃園、新竹、台中、台南、高雄等大都會區內的新興重劃區，都是風險較高的區域，購屋者可以多留意。未來一旦預售、新屋持續滯銷，就可能有建商開出大降價的第一槍。

再以推案量大/庫存多的建商來說，由於建案及餘屋滯銷，推案量大的建商，土建融利息與資金周轉壓力就會大幅升高，降價機率也增加。過去就有推案量大的上市櫃建商率先降價，購屋民眾可從建商財報及庫存觀察，主動針對建商餘屋出價議價，便宜買房機會不小。

至於區域創高價的建案，周昆立表示，這類建案在房市順風時很容易因為創高價引起市場注目，甚至帶動一波熱銷，如今房市冷卻，這些創高價個案願意買單的買盤變少，價格就容易出現修正的狀況。

以北市捷運辛亥站一棟屋齡5年指標社區為例，一開始逼近9字頭的推案價曾引起區域注目，但後來碰到房市高點反轉， 高價成為銷售上的一大障礙，後來建商只好順應市場需求，將價格調整，以實價成交紀錄來看，成交只有6字頭，跟一開始開價有著不少差距。