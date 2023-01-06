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台中1字頭預售屋在哪裡？恐怕打著燈籠也難找了

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中各區去年下半年預售屋漲跌狀況，以豐原、梧棲上漲最多。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
台中各區去年下半年預售屋漲跌狀況，以豐原、梧棲上漲最多。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

台中1字頭預售屋在哪裡？恐怕打著燈籠也難找了！根據實價登錄預售交易資料，統計台中市2022下半年預售屋成交均價，全市整體平均單價達40.8萬元，較去年上半年上漲6.2%。且全市扣除8個交易量過低的行政區後，21個交易熱區當中，連外埔區均價都從19.3萬攀升至20.8萬元，宣告1字頭親民區已然絕跡。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年預售屋受土地價格走揚、原物料成本上漲、勞工薪資成長等因素影響，價碼居高不下，加上台中又有中科擴建、新重劃區開發等利多加持，支撐房價漲勢，使預售均價揮別3字頭，站上4字頭大關。

張旭嵐進一步分析，雖然預售屋的價格續漲，不過去年下半年，攸關預售屋轉手性的《平均地權條例》修法議題逐漸發酵，預售屋買氣也出現波動。

因此台中2022年下半年的預售屋均價，雖較上半上漲6.2%，但對照去年上半年比2021年下半年勁揚22.9%，漲幅已明顯收斂，預估政策通過實施後，預售屋價格不排除將更趨平穩。

進一步觀察台中各區去年下半年的預售屋漲跌狀況，以梧棲、豐原上漲最多，前者較上半年上漲28.7%，均價已直逼3字頭；後者也憑藉22%的漲幅，領先太平、大里等地，成為原縣區率先攻上4字頭的區域。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，梧棲因房價基期較低，漲幅相對鮮明，且去年下半年當地的預售屋交易，約七成集中在平均3字頭的高價案「聯悦馨」身上，因此大幅拉抬區域整體均價，以將近三成的漲幅，成為台中去年下半年的預售屋上漲冠軍。

豐原房價也同樣受到高價案拉抬，台灣房屋豐原中正特許加盟店東王泓棨指出，豐原的剛需紮實，但過去少有新案供給，所以一旦精華地段浮現推案，通常會有不錯的銷路及價格。

正好去年下半年，豐原鬧區就有新案「大宅豐鼎」公開銷售，該案價碼高達4、5字頭，改變了消費者對豐原的房價認知，使豐原的預售均價突破42萬元。

烏日、南屯與龍井，去年下半年預售價格不漲反跌，其中又以龍井較上半年下跌21.4%最可觀。

陳定中說，預售屋行情易受新案的分佈區段、指標個案的銷況左右，若該段時間的預售屋交易，大量集中在高價區段新案，就會拉高整體均價；當高價案進入銷售尾聲，交易占比大不如前時，均價便有可能明顯下修，龍井就是最佳寫照。

2022上半年，龍井因交易以鄰近西屯的「國聚之璟」為大宗，使預售均價衝高到3字頭，然而到了下半年，預售屋交易少了該高價案支撐，均價就回落2字頭，使漲跌幅度宛如股市般劇烈。因此建議民眾查詢行政區的預售屋行情時，應多留意物件的分佈區段及個案的占比集中度，才能正確判讀真實的房市動向。

台中市2022年下半年預售屋均價統計。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市2022年下半年預售屋均價統計。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

預售屋 房價

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