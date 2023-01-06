《平均地權條例》修法來勢洶洶 張麗莉：缺工、高成本未解怎麼降價？

台灣建築美學文化經濟協會榮譽理事長暨龍寶建設董事長張麗莉5日指出，2021年房地合一稅2.0版上路，已經對短線投資客起到嚇阻作用，但為何還要強推高爭議性的《平均地權條例》修法草案通過、如此重拳打壓房地產業？今年把建築業打趴，明年選舉又要想如何救產業、救經濟，這樣真的沒有意義。

張麗莉表示，這波房價上漲，主要是背後土地和建築兩大成本所推升，政府標地不斷創新高，造成土地價格持續墊高，加重建商土地成本。營建成本上，缺工、通膨導致大宗原物料大漲之兩大問題至今未解，這次打炒房政策也沒有解決營建業的產業問題，土地、營建成本都下不來，建商成本就是在那裡，要怎麼降價。

張麗莉指出，這次《平均地權條例》修法草案已經違背市場自由交易機制，若修法通過，接下來房市交易恐陷入停滯，並衝擊台灣總體經濟，造成全民皆輸的局面，「今年政府政策把建築業打趴，明年選舉是不是又要來想救產業、救經濟，這樣沒有意義，也不見得救得起來，只能說政府政策完全沒有考慮到後果」。

張麗莉強調，政府必須要好好思考，到底要建商在產業中扮演什麼角色，我們必須很誠懇提醒執政者，這次修法至少要訂出有利房市健全發展的政策，至少要解決民眾住的問題、亦即居住正義，也要解決市場缺工、高成本的問題，但現在看來，這次欲通過的政策並沒有做到，試問缺工、高土地和營建成本之下，房價要怎麼跌。

張麗莉指出，政府這次打炒房政策是希望達到降價的目的嗎，但實際上建商面臨困境就是成本問題無法解決，「我時常與花敬群部長建議，要輔導一個產業，你應該跟他車同軌，就像是教導孩子一樣，如果只是一昧用罵的，小孩不會聽你的，而是要用鼓勵、輔導的方式，就是要輔導產業，大家一起集思廣益如何做得更好，這才是正本清源之道」。

張麗莉舉例，像是政府提出「八年20萬戶社會住宅」，如果政府把這塊大餅（20萬戶社會住宅）好好運用，有一整套系統性模組去輔導產業，產業、民眾才會同步雙贏。