面對淨零碳排扣件業焦慮恐慌 螺絲業座談吐心聲

受全球通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，產業面臨嚴重衝擊，尤其歐盟今年10月起試行金屬配件需檢附碳含量證明，已造成國內扣件業焦慮不安，中鋼總經理王錫欽今午在岡山本洲工業區一場扣件業座談會上表示，會全力改善製程，提供低碳盤元，助下游業界順利接單，以大帶小，迎戰淨零碳排的挑戰。

立委邱志偉今天邀經濟部次長林全能、工業局副局長陳佩利、金屬中心董事長林仁益、中鋼總經理王錫欽與扣件業舉行座談，聆聽業者心聲。台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉除替業界向銀行喊話，別在產業艱困時期雨天收傘，另指距歐盟要求金屬配件檢附碳含量證明僅剩8個月時間，業界很恐慌。

邱志偉表示，岡山、路竹地區是螺絲扣件生產重鎮，具龐大生產鏈，牽動千萬家庭經濟命脈，影響性不可小覷。經濟部政次林全能請金屬工業研究發展中心擔任輔導平台，協助在地業者進行碳盤查，以符合歐盟規範，並表示會協調銀行局放寬貸款限制。