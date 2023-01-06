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裕隆集團首場尾牙線上舉行 人人有獎

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆（2201）集團旗下事業首場尾牙， 裕隆與裕日車（2227）展開尾牙序曲，今年也是第一次執行長嚴陳莉蓮出席線上尾牙。裕隆公司表示，感謝同仁去年在工作崗位上的努力，雖然疫情和環境變化，但裕隆還是穩健成長。

今年除了抽獎金，尾牙人人有獎。

裕隆和裕日車今(6)日舉行線上尾牙，員工守在電腦邊上你等著抽大獎。集團董事長嚴陳莉蓮表示，過去一年雖然遇到供應鏈以及市場競爭的挑戰，仍然堅持務實轉型的策略，裕隆日產順利發表Kicks及X-Trail e-POWER等新車，納智捷也在新能源時代重新出發，n7電動車預售超過2萬5千台，這些都是團隊共同打拼的成果。今年雖然還有許多挑戰，但是我有信心，只要我們發揮運動員的團隊精神，一定能夠續創佳績。

嚴陳莉蓮指出，這三年來一直受困於疫情，雖然政策已經較為放鬆了，但疫情尚未完全消除，仍然要小心應對。為了要勉勵大家，今年的尾牙人人有獎，希望各位同仁都能感受到公司的心意。

事實上，裕隆集團2022年的營運表現原本已經可以用脫胎換骨形容，集團氣勢大盛，相關企業的獲利現表現普遍優於以往，如果排除因為新安東京海上產險受到防疫險拖累問題，集團的獲利甚至優於以往。而且裕隆集團受到各方矚目的電動車訂單，納智捷n7累計訂單2.5萬張，預計今年第4季量產，並依訂單順序陸續生產開始交付，初估2.5萬張訂單將在2024年第1季前消化完畢，裕隆集團的前景相當樂觀。

裕隆集團 尾牙 疫情

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