Q Burger三重總部開幕 未來注重研發、人培、業務

新北在地連鎖早餐品牌饗樂餐飲（Q Burger）斥資12億元，在三重購置1,100坪土地打造Q Burger台灣營運總部，今（6）日舉辦開幕典禮，邀請行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜等出席。

Q Burger董事長鄭瑞賓表示，公司2013年自三重的早午餐店發跡，團隊平均年齡僅29歲，始終秉持「深耕台灣，佈局全球」的營運初衷，應變非常快速。

除了主打多元餐飲品項外，也創新導入數位科技工具，開發智能點餐APP，不只提供消費者簡單快速的點餐體驗，公司也能快速掌握產品庫存和銷售狀態，這也使得Q Burger成功在眾多早午餐市場中站穩腳步，獲得2021年國家磐石獎、2022年更陸續獲得品牌金舶獎、數位轉型鼎革獎-領袖獎與楷模獎雙獎。

Q Burger為了提升市場競爭力以及倉儲管理，在三重購置1,100坪土地打造Q Burger台灣營運總部，作為未來企業研發產品、人才培育、業務行銷推動、以及物流中心之主要據點。感謝中央及地方政府提供企業相關輔導資源，公司也將持續致力數位創新與轉型，強化台灣品牌競爭力。

經發局長何怡明表示，這幾年疫情震盪了餐飲業的佈局，加速了餐飲業數位轉型的契機，更加著重實體與數位的結合應用。Q Burger新落成的台灣營運總部即是打破傳統餐飲業思維，成功導入數位、智慧技術，提升物流規模及維持市場競爭力，為數位轉型的典範。

經發局補充，為強化台灣品牌競爭力並塑造企業典範，去年新北市甫與中華民國全國商業總會合作舉辦第四屆「品牌金舶獎」，其中Q Burger拔萃出群，榮獲「服務創新組」獎項殊榮，足以作為企業標竿學習典範。