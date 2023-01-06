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兔年「毫」運到 華南銀行舉辦揮毫贈春聯活動

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行總經理黃俊智（左）現場提筆揮毫。圖／華南銀行提供
華南銀行總經理黃俊智（左）現場提筆揮毫。圖／華南銀行提供

隨著農曆春節將近，為增添年節喜氣，讓民眾感受到年節氣氛，華南銀行（2880）6日在位於新北市板橋地區的華江分行舉辦第二場「金兔迎新春-揮毫贈春聯」活動，邀請書法名家孫靜老師及多位書法好手與華南銀行總經理黃俊智一起在現場揮毫寫春聯，並提供民眾免費索取，以迎接新的一年。

現場民眾大排長龍索取吉祥春聯，加上華南銀行行員化身財神爺發紅包袋，活動期間充滿濃濃的年節氛圍。

黃俊智表示，為迎接農曆新年的到來，特別舉辦揮毫贈送春聯活動，首場已於去年12月29日在台北市的南松山分行舉辦，除了讓民眾近距離一睹名家揮毫風采，並贈送春聯給來行民眾，希望透過春聯上充滿祝福的字句為新的一年帶來好運。

今年最後一場揮毫贈春聯活動將於1月9日在新北市新莊地區的新泰分行舉辦，歡迎民眾踴躍前往索取，數量有限，以免向隅，喜愛傳統春聯的民眾一定要把握機會，布置一個充滿年味的家。華南銀行新泰分行地址為新北市新莊區中正路708號。

活動，第二場於1月6日在新北市板橋區華江分行舉辦，華南銀行總經理黃俊智（前排右5）、營運管理部經理曹俊恒（前排右4）、華江分行經理徐振南（前排右3）與每位書法好手合影留念。圖／華南銀行提供
活動，第二場於1月6日在新北市板橋區華江分行舉辦，華南銀行總經理黃俊智（前排右5）、營運管理部經理曹俊恒（前排右4）、華江分行經理徐振南（前排右3）與每位書法好手合影留念。圖／華南銀行提供

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