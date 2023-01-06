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儒鴻去年營收397.34億元創新高 今年Q2將優於Q1

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

成衣代工龍頭儒鴻（1476）今（6）日公告去年12月營收為26.39億元，月減3.4%、年減36.97%；1-12月累計營收為397.34億元，年增10.63%，創下新高紀錄。儒鴻表示，由於客戶持續去化庫存，所以12月營收仍在調整的階段，不過相較第4季初來說，目前情況已經較為樂觀些。

儒鴻指出，從近期客戶端所回饋的消息來看，目前庫存去化有效率許多，普遍性的看法也轉為樂觀些，加上近期也還是有不同客戶的急單出現，就目前看來，今年第2季的表現將優於第1季。

儒鴻12月營收為26.39億元，較11月的27.32億元減少3.4%，較去年同期減少36.97%；去年全年累計營收為397.34億元，年增10.63%。

營收 儒鴻

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