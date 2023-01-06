儒鴻去年營收397.34億元創新高 今年Q2將優於Q1
成衣代工龍頭儒鴻（1476）今（6）日公告去年12月營收為26.39億元，月減3.4%、年減36.97%；1-12月累計營收為397.34億元，年增10.63%，創下新高紀錄。儒鴻表示，由於客戶持續去化庫存，所以12月營收仍在調整的階段，不過相較第4季初來說，目前情況已經較為樂觀些。
儒鴻指出，從近期客戶端所回饋的消息來看，目前庫存去化有效率許多，普遍性的看法也轉為樂觀些，加上近期也還是有不同客戶的急單出現，就目前看來，今年第2季的表現將優於第1季。
儒鴻12月營收為26.39億元，較11月的27.32億元減少3.4%，較去年同期減少36.97%；去年全年累計營收為397.34億元，年增10.63%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言