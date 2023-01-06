騰輝去年營收56億元 中國大陸疫情影響訂單遞延

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）今（6）日公告2022年度12月份營收3.9億元，月減10.8%，截至12月累計營收56億元，年減27%。公司說明，受到中國大陸封控鬆綁後疫情大爆發影響，訂單需求遞延。

騰輝說明，主要受到大陸鬆綁防疫清零政策，全面解封之後，確診人數急遽攀升，嚴重影響生產、消費與物流，造成生產延滯與客戶拉貨嚴重放緩。

另外，騰輝提到，海外因聖誕與春節長假工作日劇減，影響整體營收成長。然軍工、航天少量多樣與特殊應用的高毛利訂單未受影響，銷售持續維持穩健。

騰輝提到，新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。騰輝-KY散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed高頻材料在航天雷達的應用、高速/低損耗材料及IC封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望2023年，騰輝指出，目前整體市場需求受國際政經局勢及高通膨等不穩定因素影響，仍未明朗，但隨著各國邊境解封及中國防疫政策調整，大陸的確診高峰預計可在農曆春節過後逐步緩和，公司正面看待後疫情的市場發展。汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，尤其軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，整體營運動能以維穩拚增方向前進。公司在經營策略上，以專注開發特殊材料應用市場，以提高毛利代替競爭銷售額的模式，已經取得成效，對於整體營運獲利有具體貢獻，仍然深具信心將會引導公司持續且穩定的成長。