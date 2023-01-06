微型電動二輪車掛牌數首次公開 eMOVING領牌奪冠

微型電動二輪車掛牌上路，法規推行首月掛牌數開盤，eMOVING以2,735台一舉奪下領牌冠軍，市占率達13.4%。eMOVING趁勢推出感謝回饋，凡購買微型電動二輪車全系列車款Shine或Bobe提供總價值超過6,000元優惠，不用揪團均可享有，積極搶攻微型電動二輪車領導品牌。

中華車（2204）表示，「Shine」和「Bobe」建議售價分別為42,980元與39,980元，售價皆含電池與充電器等配備。即日起至1月31日止，人人皆可享6,000元超值優惠包含3,000元購車金、12期零利率(價值約2,000元)及3年強制險(價值1,358元)，不到4萬元就可以把新車騎回家。

微型電動二輪車以免駕照、免電池月租、車身輕巧且容易保養等特性，近年來成為民眾「汰油轉電」之首選車種，2022年11月30日新法上路，電動自行車更名為微型電動二輪車，正式領牌納管，為鼓勵車主合法上路，公路總局集結全台監理站及各家合法車廠共同推動，提供更便利的領牌服務。

中華車進一步指出，eMOVING不僅是首家通過新型式合格品牌之車廠，並同步取得交通部授權之合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。率先與全台監理站合作，不定期於各地eMOVING專賣店實施一站式服務，讓車主不用舟車勞頓，就近可以完成保養維修、保險、掛牌等需求。eMOVING憑藉源自於對於汽車設計的技術及適法性的堅持，無論是車身配件或是行駛速度限制等，確保出廠的每台車都符合最高安全與法規標準，用心守護用車及用路人的安全。

品牌成立至今已經12年的eMOVING，針對消費者不同騎乘需求推出包括充電、電池交換等不同能源補充方式的電動載具，並以汽車製造的技術與規格打造旗下兩款優質的微型電動二輪車「Shine」 和「Bobe」。

「Shine」優雅的外型，僅40公斤的車重，輕盈身段在擁擠車陣中也能輕巧移動；除了可以透過車輛直接充電，車廂內的鋰電池亦可帶回家中充電，5.3公斤的羽量級可攜式電池輕鬆抽取充電不費力。復古經典的「Bobe」，多元的置物空間與掛勾，歐規35瓦的高亮度頭燈與彩色液晶儀錶板，讓空間運用更加豐富。