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元利去年砸50億買北市大安區角地 林敏雄首度鬆口未來用途

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大安森林公園對面約350坪的角地。圖／翻攝自Google Maps
大安森林公園對面約350坪的角地。圖／翻攝自Google Maps

去年元利建設斥資逾50億元，買下北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面近364.82坪的「角地都更案」，每坪地價逾1370萬元，躍居為2022年全國單價最高「地王」，林敏雄昨（5）日首度鬆口，具體規畫待定，但因為景氣真的不好，可能以後這塊也是蓋辦公大樓。

元利建設旗下打造的「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」，坐擁大安森林公園第一排景色，有全台「最貴豪宅」美名，去年購置大安區角地案，又多了一項「最貴」紀錄，未來規劃也讓市場期待，去年市場專家也評估，該塊地若做豪宅、商辦、飯店等複合性大樓都是不錯的選擇，也有非常好的商機。

林敏雄昨日透露，今年房市應該不太好，預計今年推案量會減少，由於不是上市櫃公司，也可以不推案。大安區角地案，具體尚未規劃，不過以後應該是蓋辦公大樓。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，大安森林公園周邊地段鍍金，既然有大老闆們置產的豪宅聚集，若推出豪辦作企業總部，企業主們鄰近就可辦公，確實是不錯的盤算。

陳炳辰指出，近期住宅市場走弱，但高級商辦需求倒是不減，大企業重視門面，可將其他小型分部縮減，主攻A辦租賃或購置，除了信義計畫區或仁愛圓環外，大安森林公園周邊、忠孝東區、中山北路、大直等處也都可觀察高檔住辦參雜林立，相互輝映。

高力國際董事黃舒衛表示，該案基地面積不到400坪，但正對大安森林公園、雙面臨路，且具有學區優勢，加上開發限制少、座向佳及容積高，2021年已完成都市更新單元劃定，容獎還有上攻空間，的確具備地王條件。

全聯董事長林敏雄。記者余承翰／攝影
全聯董事長林敏雄。記者余承翰／攝影

大安森林公園 豪宅

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