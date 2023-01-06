元利去年砸50億買北市大安區角地 林敏雄首度鬆口未來用途
去年元利建設斥資逾50億元，買下北市信義路三段、新生南路口，大安森林公園對面近364.82坪的「角地都更案」，每坪地價逾1370萬元，躍居為2022年全國單價最高「地王」，林敏雄昨（5）日首度鬆口，具體規畫待定，但因為景氣真的不好，可能以後這塊也是蓋辦公大樓。
元利建設旗下打造的「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」，坐擁大安森林公園第一排景色，有全台「最貴豪宅」美名，去年購置大安區角地案，又多了一項「最貴」紀錄，未來規劃也讓市場期待，去年市場專家也評估，該塊地若做豪宅、商辦、飯店等複合性大樓都是不錯的選擇，也有非常好的商機。
林敏雄昨日透露，今年房市應該不太好，預計今年推案量會減少，由於不是上市櫃公司，也可以不推案。大安區角地案，具體尚未規劃，不過以後應該是蓋辦公大樓。
全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，大安森林公園周邊地段鍍金，既然有大老闆們置產的豪宅聚集，若推出豪辦作企業總部，企業主們鄰近就可辦公，確實是不錯的盤算。
陳炳辰指出，近期住宅市場走弱，但高級商辦需求倒是不減，大企業重視門面，可將其他小型分部縮減，主攻A辦租賃或購置，除了信義計畫區或仁愛圓環外，大安森林公園周邊、忠孝東區、中山北路、大直等處也都可觀察高檔住辦參雜林立，相互輝映。
高力國際董事黃舒衛表示，該案基地面積不到400坪，但正對大安森林公園、雙面臨路，且具有學區優勢，加上開發限制少、座向佳及容積高，2021年已完成都市更新單元劃定，容獎還有上攻空間，的確具備地王條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言