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人口老化嚴重 繼承不動產數量15年翻一倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計月報資料顯示，去年前11月累計繼承移轉達6.4萬棟，創下歷史新高，去年全年有機會挑戰7萬棟，繼承移轉每年數量穩定增加，15年的時間繼承就呈現翻倍成長，顯示人口老化狀況嚴峻。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，早年國人生育數量多，長輩不在後遺留下來的不動產就由配偶與子女繼承，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，等到真正發生繼承時，一來繼承人年紀可能都5、60歲，二來因為繼承者數量多，若繼承人間無法討論出大家都能接受的分配方式，最後可能還是得出售換取現金才能公平分配。

統計顯示，去年繼承移轉棟數前11月6.4萬棟，已經超越2021年全年的6.3萬棟，主要都會區繼承移轉數量最多的是新北市，去年前11月繼承移轉達到1.2萬棟，主要還是新北市是人口最多的區域，其次則是台北市的1.1萬棟。

值得注意的是，台北因為房價高，買賣與繼承比例相對較高，每2.6件的買賣移轉的同時，也會出現1筆繼承移轉登記，顯示台北市取得不動產的民眾，透過繼承取得的比例，明顯高於其他都會區。

曾敬德指出，當長輩有遺留下不動產，的確在高房價環境下可以幫助晚輩解決部份居住或資金需求，不過繼承當下也有分配的問題，且許多繼承的建物可能以公寓與透天產品居多，地點不見得在自己生活圈之內，不符合居住需求，但也有可能雖然分配到了一些持分，但實際上不是所有繼承人都可以使用房子，卻仍要繳納房屋稅、地價稅等問題，加上房地合一稅上路後，對於繼承稅制也有一些影響，建議民眾要提前留意。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

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