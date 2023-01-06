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海悅連14年登房產代銷王寶座 亞軍甲山林接案千億

中央社／ 台北6日電

住展雜誌今天公布統計，2022年北台灣10大房地產代銷依序為海悅、甲山林、新聯陽、新高創、新理想、創意家、信義、璞園、圓石灘、甲桂林。

住展雜誌統計，北台灣10大房產代銷業者2022年總接案量新台幣6004.1億元，占北台灣總推案量約5成。

住展雜誌企研室經理成采錡透過新聞稿表示，與2021年相較，2022年10大代銷排行僅圓石灘為新進榜業者，其餘都是常勝軍，且前3名代銷接案量合計3495億元，遠超過第4至10名的總接案量，顯示國內代銷業者強者恆強，小型代銷越來越難闖進前10名。

成采錡指出，2022年10大代銷之首依舊是海悅，連續14年蟬聯冠軍；雖總接案量1304.2億元，較2021年減少約300億元，海悅旗下仍有土城、龜山等地共數十個指標案進場銷售，成功守住冠軍寶座。

另外，亞軍甲山林因手握三重等地大量體建案，年度總接案量達1194.5億元，較2021年增加695.2億元，順利重返千億俱樂部。新聯陽則專注經營雙北市場，這次以996.3億元的接案量，拿下季軍頭銜。

新高創自去年接案重心轉移至桃竹各大重劃區後，總接案量來到448億元，較前年成長154.7億元，排名一口氣從第10跳升至第4，指標建案在竹北。

新理想、創意家年度接案量皆落在418億元，並列第5名。新理想持續以桃園為接案重點區，接案量較前年增加100多億元，指標建案在桃園；創意家在北北桃都有建案銷售中，接案量也較前年成長約百億元。

住展雜誌認為，去年不少代銷業者接案量大增，但觀察北台灣新建案市場情況，今年各家代銷接案量較難維持漲勢。因為受打炒房修法等利空因素影響，建商多在觀望，推案態度消極；一旦新推案數量大減，代銷業者競爭更加激烈。

建案

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